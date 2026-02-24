Rafael Jodar 2 - 0 Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Mexican Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los octavos de final del torneo Mexican Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al británico Cameron Norrie (6-3, 6-2) en un encuentro que destacó por la solidez en el servicio del español y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. Durante el partido, Jodar no solo mantuvo su servicio a lo largo de ambos sets, sino que logró romper el servicio de Norrie en momentos clave, lo que le permitió cerrar el partido por la vía rápida y asegurar su pase a la siguiente ronda. En términos de estadísticas de saque, Rafael Jodar mostró un rendimiento superior, especialmente en el primer servicio, donde logró un porcentaje de puntos ganados significativamente alto. Este aspecto del juego fue crucial para establecer el ritmo del partido y finalmente llevarse la victoria. La capacidad de Jodar para mantener la presión y ejecutar puntos de quiebre contra Norrie demostró su dominio en la pista y subraya su potencial para enfrentar los desafíos en las siguientes etapas del torneo.



