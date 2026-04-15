Rafael Jodar 2 - 0 Camilo Ugo Carabelli: resumen y estadísticas del partido de Barcelona Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los cuartos de final del torneo Barcelona Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Camilo Ugo Carabelli por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-3 en un tiempo de duración de 1 hora y 30 minutos. En el primer set, Rafael Jodar logró tres rompimientos de servicio (breaks) en los juegos 4, 6 y 9, mientras que Camilo Ugo Carabelli consiguió un break en el primer juego. Jodar mantuvo su servicio en los juegos 3, 5, 7 y 9, cerrando el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Jodar volvió a romper el servicio de Carabelli en los juegos 3 y 9. Mantuvo su servicio en los juegos 2, 4, 6 y 8, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Rafael Jodar tuvo un porcentaje de primer servicio del 70% y ganó el 65% de los puntos con su servicio. Además, no cometió dobles faltas en el primer set y mantuvo un alto nivel de juego con 21 ganadores a lo largo del partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###