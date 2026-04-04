Rafael Jodar 2 - 0 Camilo Ugo Carabelli: resumen y estadísticas del partido de Grand Prix Hassan II (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de abril de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a la final del torneo Grand Prix Hassan II, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al argentino Camilo Ugo Carabelli (6-2, 6-1) en un tiempo total de 1 hora y 5 minutos. En el primer set, Rafael Jodar logró dos 'breaks' cruciales, rompiendo el servicio de Camilo Ugo Carabelli en los juegos 4 y 8, para cerrar el set 6-2. En el segundo set, Jodar continuó con su dominio, consiguiendo tres 'breaks' en los juegos 2, 4 y 6, para asegurar el set 6-1. Rafael Jodar mantuvo un excelente porcentaje de primer servicio del 70% durante el partido y no concedió ningún 'break' a su rival, lo que fue clave para su victoria.



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