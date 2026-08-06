Rafael Jodar 2 - 1 Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de agosto de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Corentin Moutet por 4-6, 6-1, 6-3 en 2 horas y 19 minutos. En el primer set, Corentin Moutet se impuso 6-4, logrando un break crucial en el quinto juego. En el segundo set, Rafael Jodar dominó con un contundente 6-1, rompiendo el servicio de Moutet en tres ocasiones. En el tercer set, Jodar aseguró la victoria con un 6-3, consiguiendo dos breaks decisivos. En términos de estadísticas de saque, Jodar tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio y ganó el 58% de los puntos con su servicio a lo largo del partido.



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