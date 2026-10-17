Rafael Jodar 2 - 0 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de octubre de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a la final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-4 en un tiempo de duración del partido que no se ha especificado. En el primer set, Rafael Jodar logró romper el servicio de Medvedev en dos ocasiones, mientras que Medvedev solo pudo romper el servicio de Jodar una vez. Jodar mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, llevándose el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Jodar nuevamente rompió el servicio de Medvedev en dos ocasiones y mantuvo su propio servicio en cuatro ocasiones, cerrando el set con un marcador de 6-4. Rafael Jodar mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 69% de efectividad en su primer servicio y ganando el 60% de los puntos jugados con su servicio a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



