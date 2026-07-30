Rafael Jodar 2 - 0 Kei Nishikori: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de julio de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los cuartos de final del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al japonés Kei Nishikori con un resultado de 6-3, 6-2 en 1 hora y 9 minutos. En el primer set, Rafael Jodar logró un break en el sexto juego, lo que le permitió cerrar el set 6-3. En el segundo set, Jodar consiguió romper el servicio de Nishikori en el primer y quinto juego, consolidando su ventaja para ganar el set 6-2. En términos de estadísticas de saque, Jodar tuvo un 53% de efectividad en su primer servicio y ganó el 70% de los puntos jugados con su servicio.



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