Rafael Jodar 2 - 1 Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de marzo de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Yannick Hanfmann (6-4, 4-6, 6-1) en un partido que destacó por la solidez en el servicio del español y su capacidad para capitalizar los momentos cruciales con 'breaks' decisivos en cada set. Jodar no concedió ningún set por la vía rápida, demostrando un rendimiento sólido en momentos clave del encuentro. A lo largo del partido, Rafael Jodar mostró una notable efectividad en su servicio, lo cual fue clave para su victoria. En el primer set, logró un 'break' que le permitió cerrar el set a su favor. Aunque en el segundo set Hanfmann igualó el marcador al ganarlo, Jodar no disminuyó su intensidad y en el tercer set volvió a demostrar su superioridad, ganando por un contundente 6-1. La capacidad de Jodar para mantener su servicio bajo presión y aprovechar las oportunidades de 'break' fue determinante en su avance en el torneo.



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