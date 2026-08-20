Rayo 1 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 2 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de agosto de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Rayo empató este jueves 1-1 frente al Deportivo Alavés en un encuentro disputado en el Estadio Butarque. Los de Vallecas lograron adelantarse en el marcador al inicio de la segunda mitad gracias a un gol de Sergio Camello en el minuto 48, asistido por Jorge de Frutos, quien fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del equipo local. Sin embargo, el Alavés, que tuvo mayor posesión y remates a lo largo del partido, igualó el marcador en el minuto 84 con un tanto de Mariano Díaz. El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol a Pelayo Fernández del Rayo en el minuto 35 por una falta previa. Con este resultado, el Alavés se mantiene en la parte alta de la tabla, mientras que el Rayo sigue sin conocer la victoria en este inicio de temporada.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla (Dani Cardenas, min.60); Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pelayo Fernandez (Oscar Valentin, min.55), Jozhua Vertrouwd; Pathe Ciss, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon (Randy Nteka, min.17), Fran Perez (Alvaro Garcia, min.55), Sergio Camello.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez (Carles Alena, min.80), Nahuel Tenaglia, Ville Koski (Nicolas Valentini, min.80), Jonny Otto (Youssef Enriquez, min.70), Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Mikel Rodriguez (Denis Suarez, min.62); Lucas Boye (Mariano Diaz, min.62), Antonio Martinez.
-GOLES
1-0, min.48: Sergio Camello (Jorge de Frutos) .
1-1, min.84: Mariano Diaz.
Gol anulado a Pelayo Fernandez de Rayo en el minuto 35 .
-ÁRBITRO
Jose Munuera, asistido en las bandas por Adrian Diaz y Antonio Martinez, en el VAR: Ivan Caparros y Juan Luis Pulido. Amonestó a Sergio Camello (min.73), por parte de RAYO VALLECANO. Amonestó a Nahuel Tenaglia (min.45+2), Nicolas Valentini (min.90+2), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS.
-INCIDENCIAS VAR
Min.35: ¡G O O O O O O O L de Rayo! Marca Pelayo Fernandez.
Min.37: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Rayo.
Min.39: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Rayo por una falta previa.
-ESTADIO
Estadio Butarque
Estadísticas del partido
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Deportivo Alavés
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 9
|Remates
| 9
| 15
|Pases Totales
| 324
| 345
|Corners
| 9
| 7
|Faltas
| 13
| 13
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 77
| 93
|Ataques Peligrosos
| 35
| 57
|Centros
| 18
| 23
|Saques de Banda
| 18
| 19
|Saques de Portería
| 12
| 10
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 13
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 5
| 4
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 4
| 2
|2
| Champions
| Espanyol
| 3
| 1
|3
| Champions
| Atlético
| 3
| 1
|4
| Champions
| Sevilla
| 3
| 1
|5
| Europa League
| Racing
| 1
| 1
|6
| Conference League
| Villarreal
| 1
| 1
|9
| Permanencia
| Rayo
| 1
| 2
|18
| Descenso
| Malaga
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Getafe
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Levante
| 0
| 1
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|29/03/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Rayo
|26/10/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
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| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
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| EquipoLocal
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|05/09/2026 18:30
| LaLiga
| Rayo
| Racing
|13/09/2026 15:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Rayo
Próximos partidos de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/08/2026 21:30
| LaLiga
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|06/09/2026 18:30
| LaLiga
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| Osasuna
|13/09/2026 15:00
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| Alavés