Rayo 1 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 2 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de agosto de 2026.

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El Rayo empató este jueves 1-1 frente al Deportivo Alavés en un encuentro disputado en el Estadio Butarque. Los de Vallecas lograron adelantarse en el marcador al inicio de la segunda mitad gracias a un gol de Sergio Camello en el minuto 48, asistido por Jorge de Frutos, quien fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del equipo local. Sin embargo, el Alavés, que tuvo mayor posesión y remates a lo largo del partido, igualó el marcador en el minuto 84 con un tanto de Mariano Díaz. El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol a Pelayo Fernández del Rayo en el minuto 35 por una falta previa. Con este resultado, el Alavés se mantiene en la parte alta de la tabla, mientras que el Rayo sigue sin conocer la victoria en este inicio de temporada.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla (Dani Cardenas, min.60); Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pelayo Fernandez (Oscar Valentin, min.55), Jozhua Vertrouwd; Pathe Ciss, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon (Randy Nteka, min.17), Fran Perez (Alvaro Garcia, min.55), Sergio Camello.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez (Carles Alena, min.80), Nahuel Tenaglia, Ville Koski (Nicolas Valentini, min.80), Jonny Otto (Youssef Enriquez, min.70), Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Mikel Rodriguez (Denis Suarez, min.62); Lucas Boye (Mariano Diaz, min.62), Antonio Martinez.

-GOLES

1-0, min.48: Sergio Camello (Jorge de Frutos) .1-1, min.84: Mariano Diaz.Gol anulado a Pelayo Fernandez de Rayo en el minuto 35 .

-ÁRBITRO

Jose Munuera, asistido en las bandas por Adrian Diaz y Antonio Martinez, en el VAR: Ivan Caparros y Juan Luis Pulido. Amonestó a Sergio Camello (min.73), por parte de RAYO VALLECANO. Amonestó a Nahuel Tenaglia (min.45+2), Nicolas Valentini (min.90+2), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS.

-INCIDENCIAS VAR

Min.35: ¡G O O O O O O O L de Rayo! Marca Pelayo Fernandez. Min.37: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Rayo. Min.39: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Rayo por una falta previa.

-ESTADIO

Estadio Butarque

Estadísticas del partido

Estadística Rayo Vallecano Deportivo Alavés Goles 1 1 Remates Fuera 5 9 Remates 9 15 Pases Totales 324 345 Corners 9 7 Faltas 13 13 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 77 93 Ataques Peligrosos 35 57 Centros 18 23 Saques de Banda 18 19 Saques de Portería 12 10 Tratamientos 3 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 13 13 Paradas 2 2 Contra Golpes 5 4

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Alavés 4 2 2 Champions Espanyol 3 1 3 Champions Atlético 3 1 4 Champions Sevilla 3 1 5 Europa League Racing 1 1 6 Conference League Villarreal 1 1 9 Permanencia Rayo 1 2 18 Descenso Malaga 0 1 19 Descenso Getafe 0 1 20 Descenso Levante 0 1

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