Rayo 1 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 1 - 1 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de marzo de 2026.

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En el Campo de Fútbol de Vallecas, el Rayo y el Levante empataron 1-1 en un encuentro marcado por la igualdad en el marcador pero no en la posesión, donde el Rayo dominó con un 58% frente al 42% del Levante. A pesar de tener menos posesión, el Levante logró abrir el marcador en el minuto 41 gracias a un gol de Carlos Espi, asistido por Iker Losada. Sin embargo, el Rayo encontró su recompensa en el tiempo de descuento, con un gol de Pathe Ciss en el minuto 90(+5), asistido por Florian Lejeune, nivelando el marcador. La expulsión de Nobel Mendy en el minuto 53 por doble amonestación no impidió que el Rayo siguiera presionando, lo que finalmente les permitió rescatar un punto. El partido también contó con momentos críticos revisados por el VAR, incluyendo una situación en el minuto 17 donde se detuvo el juego para revisar un posible penalti a favor del Rayo, aunque finalmente no se tomó ninguna acción adicional. Además, en el minuto 90(+6), el VAR intervino para confirmar la validez del gol del Rayo, asegurando que el empate se mantuviera. Este resultado deja al Rayo en la 13ª posición con 32 puntos y al Levante en la 19ª posición con 23 puntos, manteniendo al Levante en la zona de descenso y al Rayo lejos de las posiciones europeas pero aún en la lucha por mejorar su situación en la tabla.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - LEVANTE 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Ivan Balliu (Pathe Ciss, min.76), Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Gerard Gumbau (Alvaro Garcia, min.46), Oscar Valentin (Isi Palazon, min.65), Pedro Diaz; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski (Andrei Ratiu, min.65), Fran Perez (Ilias Akhomach, min.46).



LEVANTE: Mathew Ryan; Matias Moreno, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro; Ivan Romero (Ugo Raghouber, min.74), Kareem Tunde (Paco Cortes, min.56), Oriol Rey, Iker Losada (Kervin Arriaga, min.74), Victor Garcia (Jose Luis Morales, min.74), Carlos Espi (Etta Eyong, min.84).



--GOLES.

0-1, min.41: Carlos Espi (Iker Losada) .

1-1, min.90(+5): Pathe Ciss (Florian Lejeune) .





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Ruben Becerril, en el VAR: Oliver De La Fuente y Pablo Gonzalez. Amonestó a Nobel Mendy (min.19), Jorge de Frutos (min.40), y, además expulso por doble amarilla a Nobel Mendy (min.53), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Kareem Tunde (min.30), Jeremy Toljan (min.59), Paco Cortes (min.67), Matias Moreno (min.89), Manuel Sanchez (min.90+4), por parte del LEVANTE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.17: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Rayo.



Min.17: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.90(+6) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Rayo.



Min.90(+7) : GOOL CUENTA! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Rayo cuenta.





--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas (10,975 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Levante Goles 1 1 Remates Fuera 9 6 Remates 14 15 Pases Totales 407 294 Corners 5 6 Faltas 10 13 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 1 4 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 5 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 1 1 Ataques 106 83 Ataques Peligrosos 59 40 Centros 11 16 Saques de Banda 26 23 Saques de Portería 7 10 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 11 Paradas 4 3 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 13 Permanencia Rayo 32 28 18 Descenso Elche 26 28 19 Descenso Levante 23 28 20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/03/2026 14:00 LaLiga Barcelona Rayo 03/04/2026 21:00 LaLiga Rayo Elche 12/04/2026 19:00 LaLiga Mallorca Rayo









-Próximos partidos del Levante.

