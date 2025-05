Rayo 0 - 0 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de mayo de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro muy igualado, el Rayo y el Mallorca no pudieron abrir el marcador, finalizando el partido con un empate sin goles en el Campo de Futbol de Vallecas. A pesar de la falta de anotaciones, el partido no estuvo exento de acción, con el Rayo mostrando una ligera superioridad en la posesión del balón con un 57% frente al 43% del Mallorca, y generando más oportunidades de gol con un total de 26 remates, de los cuales 8 fueron bloqueados, en comparación con los 9 remates del Mallorca. Ambos equipos se esforzaron por encontrar el fondo de la red, pero las defensas y los porteros estuvieron a la altura, manteniendo el marcador en cero. El árbitro Ricardo De Burgos tuvo que intervenir en varias ocasiones para mantener el control del juego, mostrando tarjetas amarillas a Unai Lopez y Pathe Ciss del Rayo, y a Omar Mascarell y Samu del Mallorca, reflejando la intensidad del encuentro. A pesar de algunas situaciones que requirieron atención, el VAR no reportó incidencias que cambiaran alguna decisión arbitral inicial. Con este resultado, el Rayo se posiciona en el octavo lugar con 51 puntos, justo en la frontera para clasificar a competiciones europeas, mientras que el Mallorca se sitúa en la décima posición con 47 puntos, ambos equipos buscando cerrar la temporada de la mejor manera posible en la última jornada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 0 - MALLORCA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Ivan Balliu (Gerard Gumbau, min.59), Florian Lejeune, Aridane Hernandez, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Unai Lopez (Pedro Diaz, min.50), Andrei Ratiu, Isi Palazon (Oscar Trejo, min.89), Alvaro Garcia, Jorge de Frutos (Adrian Embarba, min.89).



MALLORCA: Dominik Greif; Mateu Morey, David Lopez, Antonio Raillo, Toni Lato (Johan Mojica, min.78); Antonio Sanchez (Daniel Rodriguez, min.72), Samu, Omar Mascarell (Manu Morlanes, min.65), Sergi Darder; Vedat Muriqi (Cyle Larin, min.65), Marc Domenech (Jan Salas, min.72).



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Alejandro Hernandez y Jose Naranjo. Amonestó a Unai Lopez (min.37), Pathe Ciss (min.75), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Omar Mascarell (min.45+2), Samu (min.90+5), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Mallorca Goles 0 0 Remates Fuera 10 5 Remates 26 9 Pases Totales 263 194 Corners 11 2 Faltas 9 14 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 8 2 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 56 42 Ataques Peligrosos 55 32 Centros 28 8 Saques de Banda 22 19 Saques de Portería 8 13 Tratamientos 0 7 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 16 12 Paradas 2 8 Contra Golpes 4 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 37 2 Champions Real Madrid 84 38 3 Champions Atlético 73 37 4 Champions Athletic Bilbao 70 37 5 Champions Villarreal 67 37 6 Europa League Betis 60 38 7 Europa League Celta 52 37 8 Conference League Rayo 51 37 10 Permanencia Mallorca 47 37 18 Descenso Leganés 40 38 19 Descenso Las Palmas 32 38 20 Descenso Valladolid 16 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 20/10/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Rayo 11/02/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Rayo 30/09/2023 LaLiga Rayo 2-2 Mallorca 04/06/2023 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo 15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis 09/05/2025 LaLiga Las Palmas 0-1 Rayo 02/05/2025 LaLiga Rayo 1-0 Getafe









-Últimos Resultados del Mallorca.