Rayo 2 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 2 - 1 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Campo de Futbol de Vallecas, el Rayo se impuso por 2-1 ante el Mallorca, con goles que marcaron el ritmo del partido desde el inicio hasta el final. Jorge de Frutos abrió el marcador temprano para el equipo local, asistido por Alvaro Garcia, y Vedat Muriqi igualó para el Mallorca, con una asistencia de Toni Lato. La balanza se inclinó definitivamente a favor del Rayo cuando Isi Palazon convirtió un penalti en el minuto 42. La posesión del balón y los remates indican que el Rayo tuvo un ligero dominio durante el partido, reflejando su mayor protagonismo en el juego. Un momento crucial del partido fue la intervención del VAR en el minuto 80, que cambió una decisión arbitral inicial, expulsando a Oscar Valentin del Rayo con tarjeta roja, tras una revisión que inicialmente había resultado en una tarjeta amarilla. Este evento no alteró el resultado final, manteniendo la victoria para el Rayo. La actuación destacada de Jorge de Frutos, no solo por su gol sino también por su participación activa en el ataque, fue fundamental para el desarrollo y resultado del encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 2 - MALLORCA 1 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu (Ivan Balliu, min.38), Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pedro Diaz (Gerard Gumbau, min.69), Jorge de Frutos (Alfonso Espino, min.69), Isi Palazon, Alvaro Garcia (Randy Nteka, min.81), Oscar Valentin, Carlos Martin (Fran Perez, min.79).



MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Abdon Prats, min.82), Martin Valjent, Johan Mojica, Marash Kumbulla; Samu (Javi Llabres, min.81), Omar Mascarell (Pablo Torre, min.70), Toni Lato (Mateo Joseph, min.59), Antonio Sanchez (Sergi Darder, min.70); Jan Virgili, Vedat Muriqi.



--GOLES.

1-0, min.4: Jorge de Frutos (Alvaro Garcia) .

1-1, min.30: Vedat Muriqi (Toni Lato) .

2-1, min.42: Isi Palazon, de penalti.





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Miguel Martinez y Judit Romano, en el VAR: Raul Gonzalez y Pablo Gonzalez. Amonestó a Jorge de Frutos (min.46), y, además expulsó con tarjeta roja Oscar Valentin (min.80), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Johan Mojica (min.15), Martin Valjent (min.40), Toni Lato (min.58), Pablo Maffeo (min.61), Pablo Torre (min.85), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.78: La tarjeta para Oscar Valentin de Rayo fue descartada mediante la intervención del VAR.



Min.79: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Rayo.



Min.80: TARJETA ROJA: Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Oscar Valentin del Rayo por una tarjeta roja.





--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Mallorca Goles 2 1 Remates Fuera 8 5 Remates 14 8 Pases Totales 209 158 Corners 6 5 Faltas 14 15 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 1 5 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 1 1 Ataques 46 50 Ataques Peligrosos 16 23 Centros 13 14 Saques de Banda 18 20 Saques de Portería 10 7 Tratamientos 4 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 15 Paradas 1 3 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 29 19 10 Permanencia Rayo 22 19 17 Permanencia Mallorca 18 19 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 20/10/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Rayo 11/02/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Rayo 30/09/2023 LaLiga Rayo 2-2 Mallorca









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 18/01/2026 18:30 LaLiga Celta Rayo 24/01/2026 14:00 LaLiga Rayo Osasuna 01/02/2026 14:00 LaLiga Real Madrid Rayo









-Próximos partidos del Mallorca.

