Rayo 0 - 0 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

El partido entre el Rayo y el Real Madrid ha finalizado con un empate a cero goles. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, ninguno logró marcar durante los 90 minutos de juego. El Real Madrid, con un mayor dominio del balón y más remates, fue el equipo que llevó la iniciativa en el partido, destacando la participación de Vinicius Junior y Kylian Mbappe en ataque. Por su parte, el Rayo se mostró sólido en defensa, con una destacada actuación de Augusto Batalla en la portería. No hubo tarjetas rojas, pero sí algunas amarillas, como las mostradas a Andrei Ratiu, Alvaro Garcia y Jorge de Frutos por parte del Rayo, y a Dean Huijsen y Brahim Diaz por parte del Real Madrid.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 0 - REAL MADRID 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Unai Lopez (Gerard Gumbau, min.83), Pathe Ciss, Jorge de Frutos (Oscar Valentin, min.71), Pedro Diaz (Alfonso Espino, min.27), Alvaro Garcia (Alexandre Zurawski, min.83), Isi Palazon (Fran Perez, min.71).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde (Trent Alexander-Arnold, min.83), Raul Asencio, Dean Huijsen (Eder Militao, min.46), Alvaro Carreras; Arda Guler, Eduardo Camavinga (Rodrygo, min.79), Brahim Diaz (Dani Ceballos, min.71), Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Miguel Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Valentin Pizarro. Amonestó a Andrei Ratiu (min.15), Alvaro Garcia (min.33), Jorge de Frutos (min.45+3), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Dean Huijsen (min.36), Brahim Diaz (min.44), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas (14.468 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Real Madrid Goles 0 0 Remates Fuera 8 10 Remates 13 21 Pases Totales 370 443 Corners 5 8 Faltas 17 7 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 3 6 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 70 108 Ataques Peligrosos 50 60 Centros 23 22 Saques de Banda 22 24 Saques de Portería 8 18 Tratamientos 5 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 8 18 Paradas 5 2 Contra Golpes 2 8



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 31 12 2 Champions Villarreal 26 12 3 Champions Barcelona 25 11 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 12 12 Permanencia Rayo 15 12 18 Descenso Mallorca 9 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Real Oviedo 8 12



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 09/03/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 14/12/2024 LaLiga Rayo 3-3 Real Madrid 18/02/2024 LaLiga Rayo 1-1 Real Madrid 05/11/2023 LaLiga Real Madrid 0-0 Rayo









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona 22/10/2025 Champions Real Madrid 1-0 Juventus









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/11/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Rayo 01/12/2025 21:00 LaLiga Rayo Valencia 07/12/2025 18:30 LaLiga Espanyol Rayo









-Próximos partidos del Real Madrid.

