Rayo 0 - 0 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 9 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El partido entre el Rayo y el Real Madrid ha finalizado con un empate a cero goles. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, ninguno logró marcar durante los 90 minutos de juego. El Real Madrid, con un mayor dominio del balón y más remates, fue el equipo que llevó la iniciativa en el partido, destacando la participación de Vinicius Junior y Kylian Mbappe en ataque. Por su parte, el Rayo se mostró sólido en defensa, con una destacada actuación de Augusto Batalla en la portería. No hubo tarjetas rojas, pero sí algunas amarillas, como las mostradas a Andrei Ratiu, Alvaro Garcia y Jorge de Frutos por parte del Rayo, y a Dean Huijsen y Brahim Diaz por parte del Real Madrid.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: RAYO VALLECANO 0 - REAL MADRID 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Unai Lopez (Gerard Gumbau, min.83), Pathe Ciss, Jorge de Frutos (Oscar Valentin, min.71), Pedro Diaz (Alfonso Espino, min.27), Alvaro Garcia (Alexandre Zurawski, min.83), Isi Palazon (Fran Perez, min.71).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde (Trent Alexander-Arnold, min.83), Raul Asencio, Dean Huijsen (Eder Militao, min.46), Alvaro Carreras; Arda Guler, Eduardo Camavinga (Rodrygo, min.79), Brahim Diaz (Dani Ceballos, min.71), Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
--GOLES.
--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Miguel Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Valentin Pizarro. Amonestó a Andrei Ratiu (min.15), Alvaro Garcia (min.33), Jorge de Frutos (min.45+3), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Dean Huijsen (min.36), Brahim Diaz (min.44), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas (14.468 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Real Madrid
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 8
| 10
|Remates
| 13
| 21
|Pases Totales
| 370
| 443
|Corners
| 5
| 8
|Faltas
| 17
| 7
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 6
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 70
| 108
|Ataques Peligrosos
| 50
| 60
|Centros
| 23
| 22
|Saques de Banda
| 22
| 24
|Saques de Portería
| 8
| 18
|Tratamientos
| 5
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 8
| 18
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 2
| 8
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|2
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|3
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|12
| Permanencia
| Rayo
| 15
| 12
|18
| Descenso
| Mallorca
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|09/03/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|14/12/2024
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Madrid
|18/02/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Real Madrid
|05/11/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|19/10/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-3
| Rayo
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|04/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-0
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|22/10/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-0
| Juventus
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/11/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Rayo
|01/12/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Valencia
|07/12/2025 18:30
| LaLiga
| Espanyol
| Rayo
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/11/2025 21:00
| LaLiga
| Elche
| Real Madrid
|26/11/2025 21:00
| Champions
| Olympiacos
| Real Madrid
|30/11/2025 21:00
| LaLiga
| Girona
| Real Madrid