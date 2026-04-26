Rayo 3 - 3 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Rayo y la Real Sociedad empataron 3-3 en un vibrante encuentro disputado este domingo en el Campo de Fútbol de Vallecas. La Real Sociedad se adelantó con un gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 22, pero Sergio Camello igualó para los locales en el minuto 30. Orri Oskarsson puso de nuevo en ventaja a los visitantes en el minuto 63, y Mikel Oyarzabal amplió la ventaja al marcar de penalti en el 76. Sin embargo, el Rayo no se rindió y Florian Lejeune recortó distancias en el minuto 84, antes de que Alexandre Zurawski sellara el empate en el tiempo añadido. El partido estuvo marcado por la expulsión de Isi Palazon en el minuto 90+12, lo que no impidió que el Rayo lograra el empate. La actuación del VAR fue destacada, con dos goles anulados al Rayo en los minutos 23 y 69.

Con este resultado, el Rayo se mantiene en la undécima posición con 40 puntos, mientras que la Real Sociedad sigue octava con 44 puntos. A falta de cinco jornadas para el final, el Barcelona se mantiene como líder con 85 puntos, seguido por el Real Madrid con 74. El Villarreal, con un partido menos, ocupa la tercera posición con 62 puntos. En la parte baja de la tabla, el Real Oviedo está en zona de descenso con 28 puntos, mientras que el Levante y el Sevilla también luchan por salir de los últimos puestos. La lucha por las plazas europeas sigue abierta, con el Getafe y el Celta de Vigo en posiciones de Europa League.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 3 - REAL SOCIEDAD 3 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Nobel Mendy (Alexandre Zurawski, min.64), Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Unai Lopez (Fran Perez, min.82), Pathe Ciss, Ilias Akhomach, Isi Palazon (Gerard Gumbau, min.68), Carlos Martin (Pedro Diaz, min.64), Sergio Camello (Jorge de Frutos, min.64).



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.90+1); Takefusa Kubo (Luka Sucic, min.56), Carlos Soler, Benat Turrientes (Yangel Herrera, min.67), Ander Barrenetxea (Pablo Marin, min.56); Orri Oskarsson (Jon Gorrotxategi, min.67), Mikel Oyarzabal.



--GOLES.

0-1, min.22: Mikel Oyarzabal (Ander Barrenetxea) .

1-1, min.30: Sergio Camello (Ilias Akhomach) .

1-2, min.63: Orri Oskarsson (Sergio Gomez) .

1-3, min.76: Mikel Oyarzabal, de penalti.

2-3, min.84: Florian Lejeune (Ilias Akhomach) .

3-3, min.90(+9): Alexandre Zurawski (Pedro Diaz) .

Gol anulado a Carlos Martin del Rayo en el minuto 23 .

Gol anulado a Pedro Diaz del Rayo en el minuto 69 .





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Juan Luis Pulido y Javier Iglesias. Amonestó a Isi Palazon (min.29), Pathe Ciss (min.49), Nobel Mendy (min.73), Andrei Ratiu (min.75), Alexandre Zurawski (min.90+10), Florian Lejeune (min.90+7), y, además expulsó con tarjeta roja Isi Palazon (min.90+12), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Sergio Gomez (min.45+1), Orri Oskarsson (min.56), Takefusa Kubo (min.74), Carlos Soler (min.90+7), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.4: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Rayo.



Min.4: Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder penalti para el Rayo!



Min.24: VAR - ¡GOOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para Rayo.



Min.70: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión del VAR, un posible gol para el Rayo.



Min.75: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal para la Real Sociedad.



Min.90(+2) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para la Real Sociedad.



Min.90(+2) : Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener su decisión inicial: ¡no conceder un penal a la Real Sociedad!



Min.90(+12) : ¡VAR - PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Rayo.



Min.90(+12) : Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener su decisión inicial: ¡no conceder un penalti para el Rayo!



Min.23: ¡G O O O O L! ¡Gol del Rayo! Carlos Martin anota.



Min.26: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para Rayo es anulado debido a una falta cometida anteriormente.



Min.69: ¡G O O O O L! ¡Gol del Rayo! Pedro Diaz anota.



Min.73: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para Rayo es anulado debido a una falta cometida anteriormente.





--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Real Sociedad Goles 3 3 Remates Fuera 8 3 Remates 24 13 Pases Totales 411 299 Corners 6 4 Faltas 14 12 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 7 2 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 6 4 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 3 2 Ataques 72 61 Ataques Peligrosos 56 45 Centros 17 7 Saques de Banda 15 19 Saques de Portería 4 9 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 14 Paradas 5 6 Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 60 33 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 8 Permanencia Real Sociedad 43 33 11 Permanencia Rayo 39 33 18 Descenso Sevilla 34 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 16/03/2025 LaLiga Rayo 2-2 Real Sociedad 18/08/2024 LaLiga Real Sociedad 1-2 Rayo 27/01/2024 LaLiga Real Sociedad 0-0 Rayo









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 03/05/2026 16:15 LaLiga Getafe Rayo 11/05/2026 21:00 LaLiga Rayo Girona 14/05/2026 19:00 LaLiga Valencia Rayo









-Próximos partidos del Real Sociedad.

