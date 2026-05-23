Real Madrid 4 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Madrid se impuso este sábado al Athletic por 4-2 en el Estadio Bernabeu, en un partido donde los blancos demostraron su dominio con un 74% de posesión y 13 remates. Gonzalo García abrió el marcador en el minuto 12, seguido de Jude Bellingham en el 41. Gorka Guruzeta recortó distancias para el Athletic en el tiempo añadido de la primera mitad. Kylian Mbappé amplió la ventaja para los locales en el 51, y Brahim Díaz selló el triunfo en el 88, tras una revisión del VAR que confirmó su gol. Urko Izeta marcó el segundo para los visitantes en el tiempo de descuento. Con este resultado, el Real Madrid asegura su participación en la próxima edición de la Champions, mientras que el Athletic finaliza la temporada en la duodécima posición.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 4 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal (Manuel Serrano, min.84), David Alaba (Dean Huijsen, min.70), Alvaro Carreras, Raul Asencio; Franco Mastantuono (Brahim Diaz, min.74), Jude Bellingham (Arda Guler, min.74), Thiago Pitarch, Federico Valverde; Gonzalo Garcia (Dani Ceballos, min.74), Kylian Mbappe.



ATHLETIC DE BILBAO: Alex Padilla; Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro, Yeray Alvarez (Andoni Gorosabel, min.46); Inigo Ruiz de Galarreta (Inigo Lekue, min.60), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.86), Inaki Williams, Robert Navarro, Unai Gomez (Alejandro Rego, min.60), Gorka Guruzeta (Urko Izeta, min.74).



--GOLES.

1-0, min.12: Gonzalo Garcia (Daniel Carvajal) .

2-0, min.41: Jude Bellingham (Thiago Pitarch) .

2-1, min.45(+1): Gorka Guruzeta (Inaki Williams) .

3-1, min.51: Kylian Mbappe (Alvaro Carreras) .

4-1, min.88: Brahim Diaz (Thiago Pitarch) .

4-2, min.90(+1): Urko Izeta (Inaki Williams) .





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Raul Gonzalez y Victor Garcia. Amonestó a Jude Bellingham (min.20), Thiago Pitarch (min.3), por parte del REAL MADRID. por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.88: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para Real Madrid.



Min.88: ¡GOOOOL! Después de revisar la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y le otorga un gol al Real Madrid.





--ESTADIO.

Estadio Bernabeu



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Athletic de Bilbao Goles 4 2 Remates Fuera 5 5 Remates 13 8 Pases Totales 427 123 Corners 2 1 Faltas 6 20 Posesión 74% 26% Tiros Bloqueados 0 1 Fueras de Juego 5 2 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 4 2 Ataques 54 49 Ataques Peligrosos 19 11 Centros 11 12 Saques de Banda 11 11 Saques de Portería 5 6 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 22 11 Paradas 0 4 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 37 2 Champions Real Madrid 86 38 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 60 38 6 Europa League Celta 54 38 7 Conference League Rayo 50 38 12 Permanencia Athletic Bilbao 45 38 18 Descenso Mallorca 42 38 19 Descenso Girona 40 37 20 Descenso Real Oviedo 29 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 20/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao 04/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Madrid 31/03/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Real Madrid 14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid









-Últimos Resultados del Athletic.

