Real Madrid 5 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 5 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports

Madrid, 4 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Estadio Bernabeu ante 75,190 espectadores, el Real Madrid demostró su superioridad sobre el Betis con un contundente 5-1, consolidando su posición en la tabla con una posesión del 61% y un total de 20 remates frente a los 13 del Betis. La figura del partido fue Gonzalo Garcia, quien lideró el ataque del Madrid marcando un hat-trick en los minutos 20, 50 y 82, con asistencias destacadas de Rodrygo y Federico Valverde, este último contribuyendo en dos de los goles. El Betis, a pesar de sus esfuerzos y haber logrado un gol por parte de Juan Hernandez en el minuto 66, no pudo contrarrestar la ofensiva del equipo local. El partido tuvo momentos de tensión, incluyendo una revisión del VAR en el minuto 7 por un posible penalti a favor del Real Madrid, que finalmente no fue concedido, manteniendo la decisión inicial del árbitro. A pesar de este contratiempo, el Real Madrid mantuvo su dominio a lo largo del partido, evidenciado por su amplia ventaja en ataques peligrosos y remates. Este resultado deja al Real Madrid firmemente en la segunda posición de la tabla, acercándose al líder Barcelona, mientras que el Betis se mantiene en la sexta posición, aún en la lucha por un lugar en competiciones europeas.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 5 - REAL BETIS 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Ruediger (Ferland Mendy, min.89), Alvaro Carreras; Rodrygo (Franco Mastantuono, min.77), Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (Dani Ceballos, min.81), Jude Bellingham; Gonzalo Garcia (Francisco Garcia, min.88), Vinicius Junior (Arda Guler, min.77).



REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz (Hector Bellerin, min.46), Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Nelson Deossa (Giovani Lo Celso, min.46), Marc Roca (Sergi Altimira, min.67), Antony (Pablo Garcia, min.88), Pablo Fornals, Aitor Ruibal (Rodrigo Riquelme, min.67), Juan Hernandez.



--GOLES.

1-0, min.20: Gonzalo Garcia (Rodrygo) .

2-0, min.50: Gonzalo Garcia (Federico Valverde) .

3-0, min.56: Raul Asencio (Rodrygo) .

3-1, min.66: Juan Hernandez.

4-1, min.82: Gonzalo Garcia (Arda Guler) .

5-1, min.90(+3): Francisco Garcia (Federico Valverde) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Juan Luis Pulido y Adrian Cordero. Amonestó a Vinicius Junior (min.53), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Angel Ortiz (min.19), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.7: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Real Madrid.



Min.7: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Real Madrid!





--ESTADIO.

Estadio Bernabeu (75,190 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Real Betis Goles 5 1 Remates Fuera 5 7 Remates 20 13 Pases Totales 270 203 Corners 5 8 Faltas 10 12 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 5 1 Ataques 116 79 Ataques Peligrosos 66 44 Centros 16 15 Saques de Banda 14 10 Saques de Portería 7 4 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 12 Paradas 4 4 Contra Golpes 6 7



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 37 18 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 18 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 11 17



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 01/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Real Madrid 01/09/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Betis 25/05/2024 LaLiga Real Madrid 0-0 Betis 09/12/2023 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/01/2026 14:00 LaLiga Real Madrid Levante 20/01/2026 21:00 Champions Real Madrid Monaco 25/01/2026 19:00 LaLiga Villarreal Real Madrid









-Próximos partidos del Betis.

