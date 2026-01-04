Real Madrid 5 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 5 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 4 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Estadio Bernabeu ante 75,190 espectadores, el Real Madrid demostró su superioridad sobre el Betis con un contundente 5-1, consolidando su posición en la tabla con una posesión del 61% y un total de 20 remates frente a los 13 del Betis. La figura del partido fue Gonzalo Garcia, quien lideró el ataque del Madrid marcando un hat-trick en los minutos 20, 50 y 82, con asistencias destacadas de Rodrygo y Federico Valverde, este último contribuyendo en dos de los goles. El Betis, a pesar de sus esfuerzos y haber logrado un gol por parte de Juan Hernandez en el minuto 66, no pudo contrarrestar la ofensiva del equipo local.
El partido tuvo momentos de tensión, incluyendo una revisión del VAR en el minuto 7 por un posible penalti a favor del Real Madrid, que finalmente no fue concedido, manteniendo la decisión inicial del árbitro. A pesar de este contratiempo, el Real Madrid mantuvo su dominio a lo largo del partido, evidenciado por su amplia ventaja en ataques peligrosos y remates. Este resultado deja al Real Madrid firmemente en la segunda posición de la tabla, acercándose al líder Barcelona, mientras que el Betis se mantiene en la sexta posición, aún en la lucha por un lugar en competiciones europeas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 5 - REAL BETIS 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Ruediger (Ferland Mendy, min.89), Alvaro Carreras; Rodrygo (Franco Mastantuono, min.77), Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (Dani Ceballos, min.81), Jude Bellingham; Gonzalo Garcia (Francisco Garcia, min.88), Vinicius Junior (Arda Guler, min.77).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz (Hector Bellerin, min.46), Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Nelson Deossa (Giovani Lo Celso, min.46), Marc Roca (Sergi Altimira, min.67), Antony (Pablo Garcia, min.88), Pablo Fornals, Aitor Ruibal (Rodrigo Riquelme, min.67), Juan Hernandez.
--GOLES.
1-0, min.20: Gonzalo Garcia (Rodrygo) .
2-0, min.50: Gonzalo Garcia (Federico Valverde) .
3-0, min.56: Raul Asencio (Rodrygo) .
3-1, min.66: Juan Hernandez.
4-1, min.82: Gonzalo Garcia (Arda Guler) .
5-1, min.90(+3): Francisco Garcia (Federico Valverde) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Juan Luis Pulido y Adrian Cordero. Amonestó a Vinicius Junior (min.53), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Angel Ortiz (min.19), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.7: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Real Madrid.
Min.7: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Real Madrid!
--ESTADIO.
Estadio Bernabeu (75,190 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Real Betis
|Goles
| 5
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 7
|Remates
| 20
| 13
|Pases Totales
| 270
| 203
|Corners
| 5
| 8
|Faltas
| 10
| 12
|Posesión
| 61%
| 39%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 5
| 1
|Ataques
| 116
| 79
|Ataques Peligrosos
| 66
| 44
|Centros
| 16
| 15
|Saques de Banda
| 14
| 10
|Saques de Portería
| 7
| 4
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 12
|Paradas
| 4
| 4
|Contra Golpes
| 6
| 7
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 38
| 17
|4
| Champions
| Atlético
| 37
| 18
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 18
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 18
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 17
|19
| Descenso
| Levante
| 13
| 17
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 11
| 17
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|01/03/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Real Madrid
|01/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Betis
|25/05/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-0
| Betis
|09/12/2023
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/01/2026 14:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Levante
|20/01/2026 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Monaco
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Real Madrid
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/01/2026 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Betis
|17/01/2026 21:00
| LaLiga
| Betis
| Villarreal
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Alavés
| Betis