Real Madrid 5 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 5 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 4 enero 2026 18:13
Madrid, 4 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Estadio Bernabeu ante 75,190 espectadores, el Real Madrid demostró su superioridad sobre el Betis con un contundente 5-1, consolidando su posición en la tabla con una posesión del 61% y un total de 20 remates frente a los 13 del Betis. La figura del partido fue Gonzalo Garcia, quien lideró el ataque del Madrid marcando un hat-trick en los minutos 20, 50 y 82, con asistencias destacadas de Rodrygo y Federico Valverde, este último contribuyendo en dos de los goles. El Betis, a pesar de sus esfuerzos y haber logrado un gol por parte de Juan Hernandez en el minuto 66, no pudo contrarrestar la ofensiva del equipo local. El partido tuvo momentos de tensión, incluyendo una revisión del VAR en el minuto 7 por un posible penalti a favor del Real Madrid, que finalmente no fue concedido, manteniendo la decisión inicial del árbitro. A pesar de este contratiempo, el Real Madrid mantuvo su dominio a lo largo del partido, evidenciado por su amplia ventaja en ataques peligrosos y remates. Este resultado deja al Real Madrid firmemente en la segunda posición de la tabla, acercándose al líder Barcelona, mientras que el Betis se mantiene en la sexta posición, aún en la lucha por un lugar en competiciones europeas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID 5 - REAL BETIS 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Ruediger (Ferland Mendy, min.89), Alvaro Carreras; Rodrygo (Franco Mastantuono, min.77), Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (Dani Ceballos, min.81), Jude Bellingham; Gonzalo Garcia (Francisco Garcia, min.88), Vinicius Junior (Arda Guler, min.77).

REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz (Hector Bellerin, min.46), Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Nelson Deossa (Giovani Lo Celso, min.46), Marc Roca (Sergi Altimira, min.67), Antony (Pablo Garcia, min.88), Pablo Fornals, Aitor Ruibal (Rodrigo Riquelme, min.67), Juan Hernandez.

--GOLES.
1-0, min.20: Gonzalo Garcia (Rodrygo) .
2-0, min.50: Gonzalo Garcia (Federico Valverde) .
3-0, min.56: Raul Asencio (Rodrygo) .
3-1, min.66: Juan Hernandez.
4-1, min.82: Gonzalo Garcia (Arda Guler) .
5-1, min.90(+3): Francisco Garcia (Federico Valverde) .


--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Juan Luis Pulido y Adrian Cordero. Amonestó a Vinicius Junior (min.53), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Angel Ortiz (min.19), por parte del REAL BETIS.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.7: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Real Madrid.

Min.7: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Real Madrid!


--ESTADIO.
Estadio Bernabeu (75,190 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Real Madrid Real Betis
Goles 5 1
Remates Fuera 5 7
Remates 20 13
Pases Totales 270 203
Corners 5 8
Faltas 10 12
Posesión 61% 39%
Tiros Bloqueados 6 1
Fueras de Juego 2 0
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 5 1
Ataques 116 79
Ataques Peligrosos 66 44
Centros 16 15
Saques de Banda 14 10
Saques de Portería 7 4
Tratamientos 1 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 12 12
Paradas 4 4
Contra Golpes 6 7



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 45 19
3 Champions Villarreal 38 17
4 Champions Atlético 37 18
5 Europa League Espanyol 33 18
6 Conference League Betis 28 18
18 Descenso Girona 15 17
19 Descenso Levante 13 17
20 Descenso Real Oviedo 11 17



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
01/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Real Madrid
01/09/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Betis
25/05/2024 LaLiga Real Madrid 0-0 Betis
09/12/2023 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla
14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid
10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City
07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta




-Últimos Resultados del Betis.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe
15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis
06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona
30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
17/01/2026 14:00 LaLiga Real Madrid Levante
20/01/2026 21:00 Champions Real Madrid Monaco
25/01/2026 19:00 LaLiga Villarreal Real Madrid




-Próximos partidos del Betis.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
10/01/2026 14:00 LaLiga Real Oviedo Betis
17/01/2026 21:00 LaLiga Betis Villarreal
25/01/2026 19:00 LaLiga Alavés Betis


