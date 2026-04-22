Real Madrid 2 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Madrid se impuso este martes al Deportivo Alavés por 2-1 en el Estadio Bernabéu en la jornada 33 de LaLiga, consolidando su posición en la zona de Champions. Los locales dominaron el encuentro con una posesión del 62% y 24 remates, demostrando un claro control del juego desde el inicio. Kylian Mbappé abrió el marcador en el minuto 30 tras una asistencia de Arda Güler, y Vinicius Junior amplió la ventaja en la segunda mitad con un tanto en el minuto 50 tras un pase de Federico Valverde. El delantero brasileño fue el jugador más participativo en ataque del conjunto blanco, generando constante peligro en la banda izquierda. Deportivo Alavés intentó reaccionar en los minutos finales, logrando reducir distancias con un gol de Antonio Martínez en el minuto 93, pero sin tiempo para más.

Con esta victoria, el Real Madrid suma 76 puntos en 33 partidos y se mantiene en segunda posición, a tres puntos del Barcelona, en la lucha por el título liguero. Matemáticamente, los blancos ya están clasificados para la próxima Champions. Por su parte, el Deportivo Alavés permanece en la decimoséptima posición con 33 puntos en 32 encuentros, alejándose de la zona de descenso pero sin opciones matemáticas de salvación aún, aunque con partidos por disputarse.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 2 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.63), Eder Militao (Antonio Ruediger, min.45+2), Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham (Brahim Diaz, min.58), Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.63), Arda Guler (Franco Mastantuono, min.58); Kylian Mbappe, Vinicius Junior.



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez (Calebe, min.67); Jon Guridi (Carles Alena, min.58), Antonio Blanco (Ander Guevara, min.75), Denis Suarez (Pablo Ibanez, min.58); Antonio Martinez, Lucas Boye (Ibrahim Diabate, min.66).



--GOLES.

1-0, min.30: Kylian Mbappe (Arda Guler) .

2-0, min.50: Vinicius Junior (Federico Valverde) .

2-1, min.90(+3): Antonio Martinez (Ander Guevara) .





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Javier Iglesias y Raul Gonzalez. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.35), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Angel Perez (min.90), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Bernabeu (61.468 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Deportivo Alavés Goles 2 1 Remates Fuera 9 7 Remates 24 19 Pases Totales 629 373 Corners 9 6 Faltas 14 12 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 7 7 Fueras de Juego 4 1 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 148 76 Ataques Peligrosos 68 47 Centros 17 23 Saques de Banda 12 17 Saques de Portería 7 12 Tratamientos 3 4 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 18 Paradas 4 5 Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 73 32 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 49 32 6 Conference League Celta 44 31 17 Permanencia Alavés 33 32 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 13/04/2025 LaLiga Alavés 0-1 Real Madrid 24/09/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Alavés 14/05/2024 LaLiga Real Madrid 5-0 Alavés









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés 13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/04/2026 21:00 LaLiga Betis Real Madrid 03/05/2026 21:00 LaLiga Espanyol Real Madrid 10/05/2026 21:00 LaLiga Barcelona Real Madrid









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

