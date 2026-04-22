Real Madrid 2 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 22 abril 2026 14:09
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Madrid, 22 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Madrid se impuso este martes al Deportivo Alavés por 2-1 en el Estadio Bernabéu en la jornada 33 de LaLiga, consolidando su posición en la zona de Champions. Los locales dominaron el encuentro con una posesión del 62% y 24 remates, demostrando un claro control del juego desde el inicio. Kylian Mbappé abrió el marcador en el minuto 30 tras una asistencia de Arda Güler, y Vinicius Junior amplió la ventaja en la segunda mitad con un tanto en el minuto 50 tras un pase de Federico Valverde. El delantero brasileño fue el jugador más participativo en ataque del conjunto blanco, generando constante peligro en la banda izquierda. Deportivo Alavés intentó reaccionar en los minutos finales, logrando reducir distancias con un gol de Antonio Martínez en el minuto 93, pero sin tiempo para más.

Con esta victoria, el Real Madrid suma 76 puntos en 33 partidos y se mantiene en segunda posición, a tres puntos del Barcelona, en la lucha por el título liguero. Matemáticamente, los blancos ya están clasificados para la próxima Champions. Por su parte, el Deportivo Alavés permanece en la decimoséptima posición con 33 puntos en 32 encuentros, alejándose de la zona de descenso pero sin opciones matemáticas de salvación aún, aunque con partidos por disputarse.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID 2 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.63), Eder Militao (Antonio Ruediger, min.45+2), Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham (Brahim Diaz, min.58), Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.63), Arda Guler (Franco Mastantuono, min.58); Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez (Calebe, min.67); Jon Guridi (Carles Alena, min.58), Antonio Blanco (Ander Guevara, min.75), Denis Suarez (Pablo Ibanez, min.58); Antonio Martinez, Lucas Boye (Ibrahim Diabate, min.66).

--GOLES.
1-0, min.30: Kylian Mbappe (Arda Guler) .
2-0, min.50: Vinicius Junior (Federico Valverde) .
2-1, min.90(+3): Antonio Martinez (Ander Guevara) .


--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Javier Iglesias y Raul Gonzalez. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.35), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Angel Perez (min.90), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio Bernabeu (61.468 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Real Madrid Deportivo Alavés
Goles 2 1
Remates Fuera 9 7
Remates 24 19
Pases Totales 629 373
Corners 9 6
Faltas 14 12
Posesión 62% 38%
Tiros Bloqueados 7 7
Fueras de Juego 4 1
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 1
Ataques 148 76
Ataques Peligrosos 68 47
Centros 17 23
Saques de Banda 12 17
Saques de Portería 7 12
Tratamientos 3 4
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 13 18
Paradas 4 5
Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 79 31
2 Champions Real Madrid 73 32
3 Champions Villarreal 61 31
4 Champions Atlético 57 31
5 Europa League Betis 49 32
6 Conference League Celta 44 31
17 Permanencia Alavés 33 32
18 Descenso Elche 32 31
19 Descenso Levante 29 31
20 Descenso Real Oviedo 27 31



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés
14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid
13/04/2025 LaLiga Alavés 0-1 Real Madrid
24/09/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Alavés
14/05/2024 LaLiga Real Madrid 5-0 Alavés




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés
15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid
10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona
07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid




-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés
11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés
05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/04/2026 21:00 LaLiga Betis Real Madrid
03/05/2026 21:00 LaLiga Espanyol Real Madrid
10/05/2026 21:00 LaLiga Barcelona Real Madrid




-Próximos partidos del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
25/04/2026 14:00 LaLiga Alavés Mallorca
02/05/2026 18:30 LaLiga Alavés Athletic Bilbao
09/05/2026 14:00 LaLiga Elche Alavés


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