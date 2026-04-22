Real Madrid 2 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 22 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid se impuso este martes al Deportivo Alavés por 2-1 en el Estadio Bernabéu en la jornada 33 de LaLiga, consolidando su posición en la zona de Champions. Los locales dominaron el encuentro con una posesión del 62% y 24 remates, demostrando un claro control del juego desde el inicio. Kylian Mbappé abrió el marcador en el minuto 30 tras una asistencia de Arda Güler, y Vinicius Junior amplió la ventaja en la segunda mitad con un tanto en el minuto 50 tras un pase de Federico Valverde. El delantero brasileño fue el jugador más participativo en ataque del conjunto blanco, generando constante peligro en la banda izquierda. Deportivo Alavés intentó reaccionar en los minutos finales, logrando reducir distancias con un gol de Antonio Martínez en el minuto 93, pero sin tiempo para más.
Con esta victoria, el Real Madrid suma 76 puntos en 33 partidos y se mantiene en segunda posición, a tres puntos del Barcelona, en la lucha por el título liguero. Matemáticamente, los blancos ya están clasificados para la próxima Champions. Por su parte, el Deportivo Alavés permanece en la decimoséptima posición con 33 puntos en 32 encuentros, alejándose de la zona de descenso pero sin opciones matemáticas de salvación aún, aunque con partidos por disputarse.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 2 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.63), Eder Militao (Antonio Ruediger, min.45+2), Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham (Brahim Diaz, min.58), Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.63), Arda Guler (Franco Mastantuono, min.58); Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez (Calebe, min.67); Jon Guridi (Carles Alena, min.58), Antonio Blanco (Ander Guevara, min.75), Denis Suarez (Pablo Ibanez, min.58); Antonio Martinez, Lucas Boye (Ibrahim Diabate, min.66).
--GOLES.
1-0, min.30: Kylian Mbappe (Arda Guler) .
2-0, min.50: Vinicius Junior (Federico Valverde) .
2-1, min.90(+3): Antonio Martinez (Ander Guevara) .
--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Javier Iglesias y Raul Gonzalez. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.35), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Angel Perez (min.90), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Bernabeu (61.468 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Deportivo Alavés
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 7
|Remates
| 24
| 19
|Pases Totales
| 629
| 373
|Corners
| 9
| 6
|Faltas
| 14
| 12
|Posesión
| 62%
| 38%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 7
|Fueras de Juego
| 4
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 148
| 76
|Ataques Peligrosos
| 68
| 47
|Centros
| 17
| 23
|Saques de Banda
| 12
| 17
|Saques de Portería
| 7
| 12
|Tratamientos
| 3
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 18
|Paradas
| 4
| 5
|Contra Golpes
| 2
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 73
| 32
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 49
| 32
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 31
|17
| Permanencia
| Alavés
| 33
| 32
|18
| Descenso
| Elche
| 32
| 31
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|13/04/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Real Madrid
|24/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Alavés
|14/05/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|15/04/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 4-3
| Real Madrid
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|07/04/2026
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Bayern Munich
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/04/2026 21:00
| LaLiga
| Betis
| Real Madrid
|03/05/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Madrid
|10/05/2026 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Real Madrid
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/04/2026 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Mallorca
|02/05/2026 18:30
| LaLiga
| Alavés
| Athletic Bilbao
|09/05/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Alavés