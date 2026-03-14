Real Madrid 4 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 4 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de marzo de 2026.

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En el Estadio Bernabeu, el Real Madrid se impuso con autoridad ante el Elche con un marcador final de 4-1, consolidando su posición en la tabla y manteniendo la presión sobre el líder, Barcelona. Los goles de Antonio Ruediger, Federico Valverde, Dean Huijsen y Arda Guler, este último cerrando la cuenta, reflejaron el dominio del conjunto madridista, que supo capitalizar su mayor posesión del balón y efectividad frente al arco rival. Por su parte, el Elche, que se vio superado en diversas fases del juego, logró su único tanto gracias a un autogol de Manuel Angel en el tramo final del encuentro. Destacó en el ataque del Real Madrid la participación de Dean Huijsen, quien no solo aportó un gol sino que fue una pieza clave en la ofensiva de su equipo. A pesar de la victoria, el Real Madrid no pudo alterar su posición en la tabla respecto al Barcelona, manteniéndose a un punto de distancia con un partido más disputado. El Elche, por su parte, se encuentra en una situación complicada en la zona de descenso, evidenciando la necesidad de sumar puntos en sus próximos encuentros para evitar el descenso. La disciplina en el campo se vio reflejada en las tarjetas amarillas a Eduardo Camavinga por el Madrid y a varios jugadores del Elche, aunque el partido no reportó incidencias mayores ni intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 4 - ELCHE 1 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Ruediger (Diego Aguado, min.61), Dean Huijsen, Francisco Garcia; Thiago Pitarch (Cesar Palacios, min.64), Aurelien Tchouameni (Daniel Yanez, min.58), Eduardo Camavinga, Federico Valverde (Gonzalo Garcia, min.58); Brahim Diaz (Manuel Angel, min.63), Vinicius Junior (Arda Guler, min.58).



ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Adria Pedrosa, min.23), Victor Chust, David Affengruber (Pedro Bigas, min.74), German Valera, Leo Petrot (Josan, min.64); Lucas Cepeda (Rafa Mir, min.64), Federico Redondo (Marc Aguado, min.64), Aleix Febas; Martim Neto (Grady Diangana, min.74), Andre Silva.



--GOLES.

1-0, min.39: Antonio Ruediger.

2-0, min.44: Federico Valverde (Francisco Garcia) .

3-0, min.66: Dean Huijsen (Daniel Yanez) .

3-1, min.85: Manuel Angel (pp).

4-1, min.89: Arda Guler.

Gol en propia puerta Manuel Angel en el minuto 85 .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Muniz. Amonestó a Eduardo Camavinga (min.55), por parte del REAL MADRID. Amonestó a German Valera (min.62), David Affengruber (min.66), Rafa Mir (min.88), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Bernabeu



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Elche Goles 4 1 Remates Fuera 5 4 Remates 14 8 Corners 5 4 Faltas 11 20 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Centros 12 12 Saques de Banda 15 16 Saques de Portería 2 6 Tratamientos 2 2 Sustituciones 6 6 Tiros de Falta 21 14 Paradas 1 2 Contra Golpes 7 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 17 Permanencia Elche 26 28 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 15/02/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Elche









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City 06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe 25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/03/2026 21:00 Champions Manchester City Real Madrid 22/03/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Atlético 05/04/2026 19:00 LaLiga Mallorca Real Madrid









-Próximos partidos del Elche.

