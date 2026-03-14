Real Madrid 4 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 4 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Bernabeu, el Real Madrid se impuso con autoridad ante el Elche con un marcador final de 4-1, consolidando su posición en la tabla y manteniendo la presión sobre el líder, Barcelona. Los goles de Antonio Ruediger, Federico Valverde, Dean Huijsen y Arda Guler, este último cerrando la cuenta, reflejaron el dominio del conjunto madridista, que supo capitalizar su mayor posesión del balón y efectividad frente al arco rival. Por su parte, el Elche, que se vio superado en diversas fases del juego, logró su único tanto gracias a un autogol de Manuel Angel en el tramo final del encuentro.
Destacó en el ataque del Real Madrid la participación de Dean Huijsen, quien no solo aportó un gol sino que fue una pieza clave en la ofensiva de su equipo. A pesar de la victoria, el Real Madrid no pudo alterar su posición en la tabla respecto al Barcelona, manteniéndose a un punto de distancia con un partido más disputado. El Elche, por su parte, se encuentra en una situación complicada en la zona de descenso, evidenciando la necesidad de sumar puntos en sus próximos encuentros para evitar el descenso. La disciplina en el campo se vio reflejada en las tarjetas amarillas a Eduardo Camavinga por el Madrid y a varios jugadores del Elche, aunque el partido no reportó incidencias mayores ni intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 4 - ELCHE 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Ruediger (Diego Aguado, min.61), Dean Huijsen, Francisco Garcia; Thiago Pitarch (Cesar Palacios, min.64), Aurelien Tchouameni (Daniel Yanez, min.58), Eduardo Camavinga, Federico Valverde (Gonzalo Garcia, min.58); Brahim Diaz (Manuel Angel, min.63), Vinicius Junior (Arda Guler, min.58).
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Adria Pedrosa, min.23), Victor Chust, David Affengruber (Pedro Bigas, min.74), German Valera, Leo Petrot (Josan, min.64); Lucas Cepeda (Rafa Mir, min.64), Federico Redondo (Marc Aguado, min.64), Aleix Febas; Martim Neto (Grady Diangana, min.74), Andre Silva.
--GOLES.
1-0, min.39: Antonio Ruediger.
2-0, min.44: Federico Valverde (Francisco Garcia) .
3-0, min.66: Dean Huijsen (Daniel Yanez) .
3-1, min.85: Manuel Angel (pp).
4-1, min.89: Arda Guler.
Gol en propia puerta Manuel Angel en el minuto 85 .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Muniz. Amonestó a Eduardo Camavinga (min.55), por parte del REAL MADRID. Amonestó a German Valera (min.62), David Affengruber (min.66), Rafa Mir (min.88), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Bernabeu
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Elche
|Goles
| 4
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 4
|Remates
| 14
| 8
|Corners
| 5
| 4
|Faltas
| 11
| 20
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 3
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Centros
| 12
| 12
|Saques de Banda
| 15
| 16
|Saques de Portería
| 2
| 6
|Tratamientos
| 2
| 2
|Sustituciones
| 6
| 6
|Tiros de Falta
| 21
| 14
|Paradas
| 1
| 2
|Contra Golpes
| 7
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|4
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|17
| Permanencia
| Elche
| 26
| 28
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|15/02/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Elche
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|25/02/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Benfica
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/03/2026 21:00
| Champions
| Manchester City
| Real Madrid
|22/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Atlético
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Real Madrid
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/03/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Mallorca
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Elche
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Valencia