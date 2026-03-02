Real Madrid 0 - 1 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 0 - 1 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 2 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Bernabeu, el Getafe se impuso por 0-1 al Real Madrid, con un gol de Martin Satriano en el minuto 39, asistido por Mauro Arambarri, en un encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga. El equipo visitante, Getafe, logró una victoria crucial que les permite sumar tres puntos importantes en su lucha por la permanencia, mientras que el Real Madrid, a pesar de dominar la posesión del balón con un 77% y generar un mayor número de remates, no pudo materializar sus oportunidades. La decisión del VAR de no otorgar un penalti a favor del Real Madrid en el minuto 75 fue un momento clave, manteniendo el marcador a favor del Getafe.
El partido estuvo marcado por las expulsiones de Franco Mastantuono del Real Madrid y Adrian Liso del Getafe en los minutos finales, lo que añadió tensión al encuentro. A pesar de la presión ejercida por el Real Madrid, con 18 remates y 10 córners, el Getafe se defendió con éxito, destacando la actuación de su portero, David Soria, quien realizó siete paradas cruciales. Esta victoria permite al Getafe alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Real Madrid, a pesar de la derrota, se mantiene en la lucha por el título, aunque ahora a cuatro puntos del líder, Barcelona.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 0 - GETAFE 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.55), Antonio Ruediger, David Alaba (Dean Huijsen, min.55), Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni (Brahim Diaz, min.87), Thiago Pitarch (Rodrygo, min.55), Arda Guler (Franco Mastantuono, min.69); Federico Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastian Boselli, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Diego Rico; Kiko (Adrian Liso, min.58), Luis Milla, Mauro Arambarri, Martin Satriano (Abdelkabir Abqar, min.90+1), Luis Vazquez (Mario Martin, min.70).
--GOLES.
0-1, min.39: Martin Satriano (Mauro Arambarri) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Valentin Pizarro y David Galvez. Amonestó a Dean Huijsen (min.68), Aurelien Tchouameni (min.71), Alvaro Carreras (min.90+3), Vinicius Junior (min.90+4), y, además expulsó con tarjeta roja Franco Mastantuono (min.90+5), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Mauro Arambarri (min.35), Diego Rico (min.64), Adrian Liso (min.79), Kiko (min.8), Martin Satriano (min.84), y, además expulso por doble amarilla a Adrian Liso (min.90+7), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.74: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Real Madrid.
Min.75: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Real Madrid!
--ESTADIO.
Estadio Bernabeu (65,104 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Getafe
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 2
|Remates
| 18
| 9
|Pases Totales
| 673
| 200
|Corners
| 10
| 2
|Faltas
| 11
| 17
|Posesión
| 77%
| 23%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 5
|Tarjetas Rojas
| 1
| 1
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 152
| 75
|Ataques Peligrosos
| 64
| 29
|Centros
| 32
| 9
|Saques de Banda
| 24
| 18
|Saques de Portería
| 7
| 11
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 18
| 11
|Paradas
| 2
| 7
|Contra Golpes
| 5
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 26
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 26
|11
| Permanencia
| Getafe
| 32
| 26
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 26
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 25
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|23/04/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|01/12/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Getafe
|01/02/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|25/02/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Benfica
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|17/02/2026
| Champions
| Benfica
| 0-1
| Real Madrid
|14/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/03/2026 21:00
| LaLiga
| Celta
| Real Madrid
|11/03/2026 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Manchester City
|14/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Elche
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/03/2026 16:15
| LaLiga
| Getafe
| Betis
|14/03/2026 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Getafe
|21/03/2026 16:15
| LaLiga
| Espanyol
| Getafe