Real Madrid 0 - 1 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 0 - 1 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de marzo de 2026.

En el Estadio Bernabeu, el Getafe se impuso por 0-1 al Real Madrid, con un gol de Martin Satriano en el minuto 39, asistido por Mauro Arambarri, en un encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga. El equipo visitante, Getafe, logró una victoria crucial que les permite sumar tres puntos importantes en su lucha por la permanencia, mientras que el Real Madrid, a pesar de dominar la posesión del balón con un 77% y generar un mayor número de remates, no pudo materializar sus oportunidades. La decisión del VAR de no otorgar un penalti a favor del Real Madrid en el minuto 75 fue un momento clave, manteniendo el marcador a favor del Getafe. El partido estuvo marcado por las expulsiones de Franco Mastantuono del Real Madrid y Adrian Liso del Getafe en los minutos finales, lo que añadió tensión al encuentro. A pesar de la presión ejercida por el Real Madrid, con 18 remates y 10 córners, el Getafe se defendió con éxito, destacando la actuación de su portero, David Soria, quien realizó siete paradas cruciales. Esta victoria permite al Getafe alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Real Madrid, a pesar de la derrota, se mantiene en la lucha por el título, aunque ahora a cuatro puntos del líder, Barcelona.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 0 - GETAFE 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.55), Antonio Ruediger, David Alaba (Dean Huijsen, min.55), Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni (Brahim Diaz, min.87), Thiago Pitarch (Rodrygo, min.55), Arda Guler (Franco Mastantuono, min.69); Federico Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.



GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastian Boselli, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Diego Rico; Kiko (Adrian Liso, min.58), Luis Milla, Mauro Arambarri, Martin Satriano (Abdelkabir Abqar, min.90+1), Luis Vazquez (Mario Martin, min.70).



--GOLES.

0-1, min.39: Martin Satriano (Mauro Arambarri) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Valentin Pizarro y David Galvez. Amonestó a Dean Huijsen (min.68), Aurelien Tchouameni (min.71), Alvaro Carreras (min.90+3), Vinicius Junior (min.90+4), y, además expulsó con tarjeta roja Franco Mastantuono (min.90+5), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Mauro Arambarri (min.35), Diego Rico (min.64), Adrian Liso (min.79), Kiko (min.8), Martin Satriano (min.84), y, además expulso por doble amarilla a Adrian Liso (min.90+7), por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.74: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Real Madrid.



Min.75: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Real Madrid!





--ESTADIO.

Estadio Bernabeu (65,104 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Getafe Goles 0 1 Remates Fuera 7 2 Remates 18 9 Pases Totales 673 200 Corners 10 2 Faltas 11 17 Posesión 77% 23% Tiros Bloqueados 4 4 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 4 5 Tarjetas Rojas 1 1 Asistencias 0 1 Ataques 152 75 Ataques Peligrosos 64 29 Centros 32 9 Saques de Banda 24 18 Saques de Portería 7 11 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 18 11 Paradas 2 7 Contra Golpes 5 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 60 26 3 Champions Atlético 51 26 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 43 26 6 Conference League Celta 40 26 11 Permanencia Getafe 32 26 18 Descenso Mallorca 24 26 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 25



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 23/04/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 01/12/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Getafe 01/02/2024 LaLiga Getafe 0-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe 25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid 17/02/2026 Champions Benfica 0-1 Real Madrid 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal 08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe 01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 06/03/2026 21:00 LaLiga Celta Real Madrid 11/03/2026 21:00 Champions Real Madrid Manchester City 14/03/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Elche









-Próximos partidos del Getafe.

