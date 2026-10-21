Real Madrid 4 - 1 Leipzig | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 4 - 1 Leipzig: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Real Madrid ha ganado este miércoles por 4-1 al RB Leipzig en el Estadio Bernabéu, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Champions. Los merengues dominaron el encuentro con una posesión del 62% y un total de 18 remates, destacando la actuación de Bernardo Silva en el ataque. El primer gol llegó al filo del descanso, en el minuto 44, gracias a Bernardo Silva, asistido por Arda Guler. En la segunda mitad, Guler amplió la ventaja en el minuto 52 con un pase de Kylian Mbappé. El francés también dejó su huella en el marcador al anotar el 3-0 en el minuto 83, tras una asistencia de Yan Diomande. Leipzig logró reducir la diferencia con un gol de Tidiam Gomis en el minuto 85, pero Diomande cerró el marcador con el 4-1 definitivo en el minuto 87, asistido por Brahim Diaz.
El conjunto blanco mostró su superioridad en el campo, controlando el ritmo del juego y generando más oportunidades de gol que su rival. A pesar de los esfuerzos del Leipzig, que realizó 11 remates y tuvo un 38% de posesión, no pudieron frenar la ofensiva del Madrid. Las sustituciones realizadas por ambos equipos no alteraron significativamente el desarrollo del partido. No se registraron expulsiones ni intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales durante el encuentro. Con esta victoria, el Real Madrid se afianza en su camino hacia la clasificación para la siguiente fase del torneo.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL MADRID 4 - LEIPZIG 1 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Antonio Ruediger, Alvaro Carreras (Marc Cucurella, min.70), Federico Valverde, Dean Huijsen; Eduardo Camavinga, Vinicius Junior (Yan Diomande, min.70), Jude Bellingham (Endrick, min.88), Bernardo Silva, Arda Guler (Brahim Diaz, min.78), Kylian Mbappe (Carlos Espi, min.88).
LEIPZIG: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum (Tidiam Gomis, min.73); Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui (Rocco Reitz, min.64), Christopher Nkunku (Christoph Baumgartner, min.78), Antonio Nusa (Max Finkgrafe, min.73), Brajan Gruda (Andrija Maksimovic, min.63), Romulo Cruz.
-GOLES
1-0, min.44: Bernardo Silva (Arda Guler) .
2-0, min.52: Arda Guler (Kylian Mbappe) .
3-0, min.83: Kylian Mbappe (Yan Diomande) .
3-1, min.85: Tidiam Gomis (Christoph Baumgartner) .
4-1, min.87: Yan Diomande (Brahim Diaz) .
-ÁRBITRO
Istvan Kovacs, asistido en las bandas por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, en el VAR: Tomasz Kwiatkowski y Bram Van Driessche. Amonestó a Alvaro Carreras (min.68), por parte de REAL MADRID. Amonestó a Rocco Reitz (min.70), por parte de LEIPZIG.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Bernabeu
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Madrid
| Leipzig
|Goles
| 4
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 4
|Remates
| 18
| 11
|Pases Totales
| 765
| 415
|Corners
| 7
| 1
|Faltas
| 13
| 12
|Posesión
| 62%
| 38%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 4
| 1
|Ataques
| 113
| 67
|Ataques Peligrosos
| 59
| 41
|Centros
| 19
| 8
|Saques de Banda
| 11
| 11
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 16
|Paradas
| 5
| 6
|Contra Golpes
| 5
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 9
| 3
|2
| Aston Villa
| 9
| 3
|3
| Liverpool
| 9
| 3
|4
| Real Madrid
| 9
| 3
|5
| Real Betis
| 9
| 3
|6
| VfB Stuttgart
| 7
| 3
|7
| Arsenal
| 7
| 3
|8
| Barcelona
| 6
| 3
|9
| Como
| 6
| 3
|10
| Manchester City
| 6
| 3
|11
| Club Brugge
| 6
| 3
|12
| Sporting CP
| 6
| 3
|13
| Borussia Dortmund
| 6
| 3
|14
| Bayern Munich
| 5
| 3
|15
| Roma
| 4
| 3
|16
| Atlético de Madrid
| 4
| 3
|17
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 3
|18
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|19
| Villareal
| 3
| 3
|20
| Inter
| 3
| 3
|20
| Manchester United
| 3
| 3
|22
| Napoles
| 3
| 3
|23
| Galatasaray
| 3
| 3
|24
| LASK
| 3
| 3
|25
| Sabah FK
| 3
| 3
|26
| Feyenoord
| 3
| 3
|27
| Lens
| 3
| 3
|28
| Bodo/Glimt
| 3
| 3
|29
| AEK Athens
| 3
| 3
|29
| Leipzig
| 3
| 3
|31
| Fenerbahce
| 2
| 3
|32
| Slavia Prague
| 1
| 3
|33
| Viking
| 1
| 3
|34
| Oporto
| 0
| 3
|35
| Lille
| 0
| 3
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 3
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| 4-1
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| Real Madrid
| 1-1
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| Champions League Final Stage
| RB Leipzig
| 0-1
| Real Madrid
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| Champions
| Real Madrid
| 4-1
| RB Leipzig
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| Champions
| Roma
| 3-4
| Real Madrid
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| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
|20/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Real Madrid
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|21/10/2026
| Champions
| Real Madrid
| 4-1
| RB Leipzig
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| RB Leipzig
| 1-0
| PSV Eindhoven
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| Como
| 4-1
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| 1-0
| RB Leipzig
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| Champions
| RB Leipzig
| 2-1
| Sporting CP
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