Real Madrid 4 - 1 Leipzig | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 4 - 1 Leipzig: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Real Madrid ha ganado este miércoles por 4-1 al RB Leipzig en el Estadio Bernabéu, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Champions. Los merengues dominaron el encuentro con una posesión del 62% y un total de 18 remates, destacando la actuación de Bernardo Silva en el ataque. El primer gol llegó al filo del descanso, en el minuto 44, gracias a Bernardo Silva, asistido por Arda Guler. En la segunda mitad, Guler amplió la ventaja en el minuto 52 con un pase de Kylian Mbappé. El francés también dejó su huella en el marcador al anotar el 3-0 en el minuto 83, tras una asistencia de Yan Diomande. Leipzig logró reducir la diferencia con un gol de Tidiam Gomis en el minuto 85, pero Diomande cerró el marcador con el 4-1 definitivo en el minuto 87, asistido por Brahim Diaz.

El conjunto blanco mostró su superioridad en el campo, controlando el ritmo del juego y generando más oportunidades de gol que su rival. A pesar de los esfuerzos del Leipzig, que realizó 11 remates y tuvo un 38% de posesión, no pudieron frenar la ofensiva del Madrid. Las sustituciones realizadas por ambos equipos no alteraron significativamente el desarrollo del partido. No se registraron expulsiones ni intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales durante el encuentro. Con esta victoria, el Real Madrid se afianza en su camino hacia la clasificación para la siguiente fase del torneo.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL MADRID 4 - LEIPZIG 1 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Antonio Ruediger, Alvaro Carreras (Marc Cucurella, min.70), Federico Valverde, Dean Huijsen; Eduardo Camavinga, Vinicius Junior (Yan Diomande, min.70), Jude Bellingham (Endrick, min.88), Bernardo Silva, Arda Guler (Brahim Diaz, min.78), Kylian Mbappe (Carlos Espi, min.88).LEIPZIG: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum (Tidiam Gomis, min.73); Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui (Rocco Reitz, min.64), Christopher Nkunku (Christoph Baumgartner, min.78), Antonio Nusa (Max Finkgrafe, min.73), Brajan Gruda (Andrija Maksimovic, min.63), Romulo Cruz.

-GOLES

1-0, min.44: Bernardo Silva (Arda Guler) .2-0, min.52: Arda Guler (Kylian Mbappe) .3-0, min.83: Kylian Mbappe (Yan Diomande) .3-1, min.85: Tidiam Gomis (Christoph Baumgartner) .4-1, min.87: Yan Diomande (Brahim Diaz) .

-ÁRBITRO

Istvan Kovacs, asistido en las bandas por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, en el VAR: Tomasz Kwiatkowski y Bram Van Driessche. Amonestó a Alvaro Carreras (min.68), por parte de REAL MADRID. Amonestó a Rocco Reitz (min.70), por parte de LEIPZIG.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Bernabeu

Estadísticas del partido

Estadística Real Madrid Leipzig Goles 4 1 Remates Fuera 5 4 Remates 18 11 Pases Totales 765 415 Corners 7 1 Faltas 13 12 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 4 1 Ataques 113 67 Ataques Peligrosos 59 41 Centros 19 8 Saques de Banda 11 11 Saques de Portería 6 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 16 Paradas 5 6 Contra Golpes 5 2

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Paris Saint-Germain 9 3 2 Aston Villa 9 3 3 Liverpool 9 3 4 Real Madrid 9 3 5 Real Betis 9 3 6 VfB Stuttgart 7 3 7 Arsenal 7 3 8 Barcelona 6 3 9 Como 6 3 10 Manchester City 6 3 11 Club Brugge 6 3 12 Sporting CP 6 3 13 Borussia Dortmund 6 3 14 Bayern Munich 5 3 15 Roma 4 3 16 Atlético de Madrid 4 3 17 Shakhtar Donetsk 4 3 18 PSV Eindhoven 4 3 19 Villareal 3 3 20 Inter 3 3 20 Manchester United 3 3 22 Napoles 3 3 23 Galatasaray 3 3 24 LASK 3 3 25 Sabah FK 3 3 26 Feyenoord 3 3 27 Lens 3 3 28 Bodo/Glimt 3 3 29 AEK Athens 3 3 29 Leipzig 3 3 31 Fenerbahce 2 3 32 Slavia Prague 1 3 33 Viking 1 3 34 Oporto 0 3 35 Lille 0 3 36 Slovan Bratislava 0 3

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/10/2026 Champions League Real Madrid 4-1 RB Leipzig 06/03/2024 Champions League Final Stage Real Madrid 1-1 RB Leipzig 13/02/2024 Champions League Final Stage RB Leipzig 0-1 Real Madrid

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/10/2026 Champions Real Madrid 4-1 RB Leipzig 18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla 14/10/2026 Champions Roma 3-4 Real Madrid 10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal 20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid

Últimos Resultados de Leipzig

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/10/2026 Champions Real Madrid 4-1 RB Leipzig 13/10/2026 Champions RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven 10/09/2026 Champions Como 4-1 RB Leipzig 29/01/2025 Champions Sturm Graz 1-0 RB Leipzig 22/01/2025 Champions RB Leipzig 2-1 Sporting CP

Próximos partidos de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/10/2026 21:00 LaLiga Barcelona Real Madrid 01/11/2026 16:15 LaLiga Racing Real Madrid 04/11/2026 18:45 Champions AEK Athens Real Madrid

Próximos partidos de Leipzig