Real Madrid 1 - 2 Manchester City | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 1 - 2 Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 10 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Bernabeu, el Manchester City se impuso 2-1 ante el Real Madrid en un emocionante encuentro. El partido comenzó con un penalti señalado a favor del Real Madrid en el minuto 2, cometido por Matheus Nunes contra Vinicius Junior, pero tras la intervención del VAR, la decisión fue revocada, manteniendo el marcador sin cambios. Los goles llegaron por parte de Rodrygo en el minuto 28, asistido por Jude Bellingham, seguido de un empate por Nico O'Reilly en el minuto 35, asistido por Josko Gvardiol, y finalmente, Erling Haaland selló la victoria para el Manchester City con un penalti en el minuto 43, después de una revisión del VAR que confirmó la falta.
El juego estuvo marcado por la iniciativa del Manchester City, que logró una ligera ventaja en la posesión del balón del 51% frente al 49% del Real Madrid, y también en ataques peligrosos, con 50 frente a 40 del equipo local. A pesar de que el Real Madrid tuvo más remates, 16 contra 11, el equipo visitante fue más efectivo, lo que se reflejó en el resultado final. El partido también estuvo marcado por la intervención del VAR, que jugó un papel crucial al revocar un penalti inicialmente otorgado al Real Madrid y confirmar el penalti que dio la victoria al Manchester City.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 1 - MANCHESTER CITY 2 (1-2, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio (Endrick, min.79), Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Rodrygo, Dani Ceballos (Brahim Diaz, min.67), Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Vinicius Junior, Gonzalo Garcia (Arda Guler, min.58).
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Rayan Cherki (Tijjani Reijnders, min.70), Phil Foden (Savinho, min.70), Jeremy Doku (Nathan Ake, min.88), Erling Haaland (Omar Marmoush, min.70).
--GOLES.
1-0, min.28: Rodrygo (Jude Bellingham) .
1-1, min.35: Nico O'Reilly (Josko Gvardiol) .
1-2, min.43: Erling Haaland, de penalti.
Amarilla al banquillo, a Pep Guardiola del Manchester City en el minuto 82 .
Penalty pitado a favor del Real Madrid anulado, que había cometido Matheus Nunes en el minuto 2 .
--ÁRBITRO.
Clement Turpin, asistido en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, en el VAR: Jerome Brisard y Soeren Storks. Amonestó a Antonio Ruediger (min.43), Rodrygo (min.87), Alvaro Carreras (min.88), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Phil Foden (min.11), Nico O'Reilly (min.76), Bernardo Silva (min.90), por parte del MANCHESTER CITY.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.2: PENALTI - Matheus Nunes del Manchester City comete una penalti contra Vinicius Junior.
Min.3: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Real Madrid.
Min.3: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar la sanción a favor del Real Madrid.
Min.37: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Manchester City.
Min.37: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.41: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Manchester City.
Min.42: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Manchester City.
--ESTADIO.
Estadio Bernabeu
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Manchester City
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 7
| 1
|Remates
| 16
| 11
|Pases Totales
| 394
| 390
|Corners
| 3
| 3
|Faltas
| 14
| 17
|Posesión
| 49%
| 51%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 88
| 83
|Ataques Peligrosos
| 40
| 50
|Centros
| 17
| 8
|Saques de Banda
| 14
| 15
|Saques de Portería
| 1
| 8
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 3
| 4
|Tiros de Falta
| 18
| 14
|Paradas
| 5
| 0
|Contra Golpes
| 4
| 2
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 18
| 6
|2
| Bayern Munich
| 15
| 6
|3
| Paris Saint-Germain
| 13
| 6
|4
| Manchester City
| 13
| 6
|5
| Atalanta
| 13
| 6
|6
| Inter
| 12
| 6
|7
| Real Madrid
| 12
| 6
|8
| Atlético
| 12
| 6
|9
| Liverpool
| 12
| 6
|10
| Borussia Dortmund
| 11
| 6
|11
| Tottenham Hotspur
| 11
| 6
|12
| Newcastle United
| 10
| 6
|13
| Chelsea
| 10
| 6
|14
| Sporting CP
| 10
| 6
|15
| Barcelona
| 10
| 6
|16
| Marseille
| 9
| 6
|17
| Juventus
| 9
| 6
|18
| Galatasaray
| 9
| 6
|19
| Monaco
| 9
| 6
|20
| Bayer Leverkusen
| 9
| 6
|21
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|22
| Qarabag FK
| 7
| 6
|23
| SSC Napoli
| 7
| 5
|24
| FC Copenhague
| 7
| 6
|25
| Pafos FC
| 6
| 6
|26
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|27
| Athletic Bilbao
| 5
| 6
|28
| Olympiacos
| 5
| 6
|29
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|30
| Brujas
| 4
| 6
|31
| Bodoe/Glimt
| 3
| 6
|32
| Benfica
| 3
| 5
|33
| Slavia Prague
| 3
| 6
|34
| Ajax
| 3
| 6
|35
| Villarreal
| 1
| 6
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|19/02/2025
| Champions
| Final
| Stage
| Real Madrid
| 3-1
| Manchester City
|11/02/2025
| Champions
| Final
| Stage
| Manchester City
| 2-3
| Real Madrid
|17/04/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Manchester City
| 4-5
| Real Madrid
|09/04/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Real Madrid
| 3-3
| Manchester City
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|26/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 3-4
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Manchester City.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|25/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 0-2
| Bayer Leverkusen
|05/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 4-1
| Borussia Dortmund
|21/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 0-2
| Manchester City
|01/10/2025
| Champions
| Monaco
| 2-2
| Manchester City
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/12/2025 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Real Madrid
|20/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Sevilla
|04/01/2026 16:15
| LaLiga
| Real Madrid
| Betis
-Próximos partidos del Manchester City.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/01/2026 18:45
| Champions
| Bodoe/Glimt
| Manchester City
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Manchester City
| Galatasaray