Real Madrid 1 - 2 Manchester City | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 1 - 2 Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 10 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Bernabeu, el Manchester City se impuso 2-1 ante el Real Madrid en un emocionante encuentro. El partido comenzó con un penalti señalado a favor del Real Madrid en el minuto 2, cometido por Matheus Nunes contra Vinicius Junior, pero tras la intervención del VAR, la decisión fue revocada, manteniendo el marcador sin cambios. Los goles llegaron por parte de Rodrygo en el minuto 28, asistido por Jude Bellingham, seguido de un empate por Nico O'Reilly en el minuto 35, asistido por Josko Gvardiol, y finalmente, Erling Haaland selló la victoria para el Manchester City con un penalti en el minuto 43, después de una revisión del VAR que confirmó la falta. El juego estuvo marcado por la iniciativa del Manchester City, que logró una ligera ventaja en la posesión del balón del 51% frente al 49% del Real Madrid, y también en ataques peligrosos, con 50 frente a 40 del equipo local. A pesar de que el Real Madrid tuvo más remates, 16 contra 11, el equipo visitante fue más efectivo, lo que se reflejó en el resultado final. El partido también estuvo marcado por la intervención del VAR, que jugó un papel crucial al revocar un penalti inicialmente otorgado al Real Madrid y confirmar el penalti que dio la victoria al Manchester City.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 1 - MANCHESTER CITY 2 (1-2, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio (Endrick, min.79), Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Rodrygo, Dani Ceballos (Brahim Diaz, min.67), Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Vinicius Junior, Gonzalo Garcia (Arda Guler, min.58).



MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Rayan Cherki (Tijjani Reijnders, min.70), Phil Foden (Savinho, min.70), Jeremy Doku (Nathan Ake, min.88), Erling Haaland (Omar Marmoush, min.70).



--GOLES.

1-0, min.28: Rodrygo (Jude Bellingham) .

1-1, min.35: Nico O'Reilly (Josko Gvardiol) .

1-2, min.43: Erling Haaland, de penalti.

Amarilla al banquillo, a Pep Guardiola del Manchester City en el minuto 82 .

Penalty pitado a favor del Real Madrid anulado, que había cometido Matheus Nunes en el minuto 2 .





--ÁRBITRO.

Clement Turpin, asistido en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, en el VAR: Jerome Brisard y Soeren Storks. Amonestó a Antonio Ruediger (min.43), Rodrygo (min.87), Alvaro Carreras (min.88), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Phil Foden (min.11), Nico O'Reilly (min.76), Bernardo Silva (min.90), por parte del MANCHESTER CITY.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.2: PENALTI - Matheus Nunes del Manchester City comete una penalti contra Vinicius Junior.



Min.3: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Real Madrid.



Min.3: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar la sanción a favor del Real Madrid.



Min.37: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Manchester City.



Min.37: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.41: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Manchester City.



Min.42: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Manchester City.





--ESTADIO.

Estadio Bernabeu



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Manchester City Goles 1 2 Remates Fuera 7 1 Remates 16 11 Pases Totales 394 390 Corners 3 3 Faltas 14 17 Posesión 49% 51% Tiros Bloqueados 8 3 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 88 83 Ataques Peligrosos 40 50 Centros 17 8 Saques de Banda 14 15 Saques de Portería 1 8 Tratamientos 1 0 Sustituciones 3 4 Tiros de Falta 18 14 Paradas 5 0 Contra Golpes 4 2



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 18 6 2 Bayern Munich 15 6 3 Paris Saint-Germain 13 6 4 Manchester City 13 6 5 Atalanta 13 6 6 Inter 12 6 7 Real Madrid 12 6 8 Atlético 12 6 9 Liverpool 12 6 10 Borussia Dortmund 11 6 11 Tottenham Hotspur 11 6 12 Newcastle United 10 6 13 Chelsea 10 6 14 Sporting CP 10 6 15 Barcelona 10 6 16 Marseille 9 6 17 Juventus 9 6 18 Galatasaray 9 6 19 Monaco 9 6 20 Bayer Leverkusen 9 6 21 PSV Eindhoven 8 6 22 Qarabag FK 7 6 23 SSC Napoli 7 5 24 FC Copenhague 7 6 25 Pafos FC 6 6 26 Union St.Gilloise 6 6 27 Athletic Bilbao 5 6 28 Olympiacos 5 6 29 Eintracht Frankfurt 4 6 30 Brujas 4 6 31 Bodoe/Glimt 3 6 32 Benfica 3 5 33 Slavia Prague 3 6 34 Ajax 3 6 35 Villarreal 1 6 36 Kairat Almaty 1 6



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City 19/02/2025 Champions Final Stage Real Madrid 3-1 Manchester City 11/02/2025 Champions Final Stage Manchester City 2-3 Real Madrid 17/04/2024 Champions Final Stage Manchester City 4-5 Real Madrid 09/04/2024 Champions Final Stage Real Madrid 3-3 Manchester City









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid 26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid









-Últimos Resultados del Manchester City.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City 25/11/2025 Champions Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen 05/11/2025 Champions Manchester City 4-1 Borussia Dortmund 21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City 01/10/2025 Champions Monaco 2-2 Manchester City









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/12/2025 21:00 LaLiga Alavés Real Madrid 20/12/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Sevilla 04/01/2026 16:15 LaLiga Real Madrid Betis









-Próximos partidos del Manchester City.

