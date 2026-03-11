Real Madrid 3 - 0 Manchester City | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 3 - 0 Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 11 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Estadio Bernabeu, el Real Madrid se impuso con autoridad ante el Manchester City con un marcador de 3-0, dejando la eliminatoria abierta para el partido de vuelta. Federico Valverde fue la figura destacada del encuentro, anotando un triplete en los minutos 20, 27 y 42, con asistencias de Thibaut Courtois y Brahim Diaz, respectivamente. A pesar de la diferencia en la posesión del balón, con el Manchester City controlando un 60% frente al 40% del Real Madrid, los locales supieron ser efectivos frente al arco rival, aprovechando sus oportunidades de gol.
El partido también estuvo marcado por un penalti fallado por Vinicius Junior del Real Madrid en el minuto 58, lo cual podría haber ampliado aún más la ventaja en el marcador. A pesar de este fallo, el equipo madrileño demostró solidez defensiva y eficacia en el ataque. Por parte del Manchester City, se vieron intentos por revertir la situación, pero sin éxito ante un Real Madrid que supo cerrar los espacios. Las tarjetas amarillas mostradas a Gianluigi Donnarumma y Rayan Ait Nouri reflejaron los momentos de tensión que vivió el equipo visitante, que ahora deberá buscar la remontada en el partido de vuelta para avanzar a la siguiente ronda.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 3 - MANCHESTER CITY 0 (3-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.83), Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Ferland Mendy (Francisco Garcia, min.46); Federico Valverde, Thiago Pitarch (Manuel Angel, min.76), Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.70); Brahim Diaz (Franco Mastantuono, min.76), Vinicius Junior.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Rodri, Savinho (Tijjani Reijnders, min.46), Bernardo Silva (Rayan Ait Nouri, min.70), Jeremy Doku; Antoine Semenyo (Rayan Cherki, min.70), Erling Haaland (Omar Marmoush, min.82).
--GOLES.
1-0, min.20: Federico Valverde (Thibaut Courtois) .
2-0, min.27: Federico Valverde.
3-0, min.42: Federico Valverde (Brahim Diaz) .
Penalty fallado por Vinicius Junior del Real Madrid en el minuto 58 .
--ÁRBITRO.
Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, en el VAR: Marco Di Bello y Daniele Chiffi. por parte del REAL MADRID. Amonestó a Gianluigi Donnarumma (min.57), Rayan Ait Nouri (min.82), por parte del MANCHESTER CITY.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Bernabeu
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Manchester City
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 2
| 2
|Remates
| 12
| 8
|Pases Totales
| 354
| 517
|Corners
| 1
| 10
|Faltas
| 11
| 13
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 0
|Ataques
| 66
| 118
|Ataques Peligrosos
| 24
| 74
|Centros
| 3
| 16
|Saques de Banda
| 11
| 17
|Saques de Portería
| 6
| 2
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 13
| 12
|Paradas
| 4
| 4
|Contra Golpes
| 2
| 3
###WidgetCompleto###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|19/02/2025
| Champions
| Real Madrid
| 3-1
| Manchester City
|11/02/2025
| Champions
| Manchester City
| 2-3
| Real Madrid
|17/04/2024
| Champions
| Manchester City
| 4-5
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|25/02/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Benfica
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Manchester City.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|28/01/2026
| Champions
| Manchester City
| 2-0
| Galatasaray
|20/01/2026
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 3-1
| Manchester City
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|25/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 0-2
| Bayer Leverkusen
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Elche
|17/03/2026 21:00
| Champions
| Manchester City
| Real Madrid
|22/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Atlético
-Próximos partidos del Manchester City.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/03/2026 21:00
| Champions
| Manchester City
| Real Madrid