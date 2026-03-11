Real Madrid 3 - 0 Manchester City | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 3 - 0 Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions
Real Madrid 3 - 0 Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 11 marzo 2026 22:57
Madrid, 11 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Estadio Bernabeu, el Real Madrid se impuso con autoridad ante el Manchester City con un marcador de 3-0, dejando la eliminatoria abierta para el partido de vuelta. Federico Valverde fue la figura destacada del encuentro, anotando un triplete en los minutos 20, 27 y 42, con asistencias de Thibaut Courtois y Brahim Diaz, respectivamente. A pesar de la diferencia en la posesión del balón, con el Manchester City controlando un 60% frente al 40% del Real Madrid, los locales supieron ser efectivos frente al arco rival, aprovechando sus oportunidades de gol. El partido también estuvo marcado por un penalti fallado por Vinicius Junior del Real Madrid en el minuto 58, lo cual podría haber ampliado aún más la ventaja en el marcador. A pesar de este fallo, el equipo madrileño demostró solidez defensiva y eficacia en el ataque. Por parte del Manchester City, se vieron intentos por revertir la situación, pero sin éxito ante un Real Madrid que supo cerrar los espacios. Las tarjetas amarillas mostradas a Gianluigi Donnarumma y Rayan Ait Nouri reflejaron los momentos de tensión que vivió el equipo visitante, que ahora deberá buscar la remontada en el partido de vuelta para avanzar a la siguiente ronda.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID 3 - MANCHESTER CITY 0 (3-0, al descanso).

--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.83), Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Ferland Mendy (Francisco Garcia, min.46); Federico Valverde, Thiago Pitarch (Manuel Angel, min.76), Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.70); Brahim Diaz (Franco Mastantuono, min.76), Vinicius Junior.

MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Rodri, Savinho (Tijjani Reijnders, min.46), Bernardo Silva (Rayan Ait Nouri, min.70), Jeremy Doku; Antoine Semenyo (Rayan Cherki, min.70), Erling Haaland (Omar Marmoush, min.82).

--GOLES.
1-0, min.20: Federico Valverde (Thibaut Courtois) .
2-0, min.27: Federico Valverde.
3-0, min.42: Federico Valverde (Brahim Diaz) .
Penalty fallado por Vinicius Junior del Real Madrid en el minuto 58 .


--ÁRBITRO.
Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, en el VAR: Marco Di Bello y Daniele Chiffi. por parte del REAL MADRID. Amonestó a Gianluigi Donnarumma (min.57), Rayan Ait Nouri (min.82), por parte del MANCHESTER CITY.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio Bernabeu

-Estadísticas del partido.



Estadística Real Madrid Manchester City
Goles 3 0
Remates Fuera 2 2
Remates 12 8
Pases Totales 354 517
Corners 1 10
Faltas 11 13
Posesión 40% 60%
Tiros Bloqueados 3 2
Fueras de Juego 1 0
Tarjetas Amarillas 0 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 3 0
Ataques 66 118
Ataques Peligrosos 24 74
Centros 3 16
Saques de Banda 11 17
Saques de Portería 6 2
Tratamientos 2 0
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 13 12
Paradas 4 4
Contra Golpes 2 3



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City
10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City
19/02/2025 Champions Real Madrid 3-1 Manchester City
11/02/2025 Champions Manchester City 2-3 Real Madrid
17/04/2024 Champions Manchester City 4-5 Real Madrid




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe
25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid




-Últimos Resultados del Manchester City.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City
28/01/2026 Champions Manchester City 2-0 Galatasaray
20/01/2026 Champions Bodoe/Glimt 3-1 Manchester City
10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City
25/11/2025 Champions Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/03/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Elche
17/03/2026 21:00 Champions Manchester City Real Madrid
22/03/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Atlético




-Próximos partidos del Manchester City.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
17/03/2026 21:00 Champions Manchester City Real Madrid


