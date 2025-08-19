Real Madrid 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 19 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid se impuso por la mínima diferencia de 1-0 frente a Osasuna, en un encuentro marcado por la superioridad local en términos de posesión de balón y remates. El único gol del partido llegó en el minuto 51, obra de Kylian Mbappe desde el punto penal, destacando como el jugador más participativo en ataque. A pesar de los esfuerzos de Osasuna por equilibrar el marcador, la expulsión de Abel Bretones en el tiempo añadido, confirmada tras una revisión del VAR, mermó cualquier posibilidad de remontada para el equipo visitante. El Real Madrid dominó claramente con un 70% de posesión y un total de 18 remates, frente a los 2 de Osasuna, reflejando su control durante la mayor parte del juego. Esta victoria sitúa al Real Madrid en la octava posición con 3 puntos, mientras que Osasuna se queda en la decimosexta plaza sin sumar. La expulsión de Bretones, tras la intervención del VAR, fue un momento clave que confirmó la superioridad del Real Madrid y aseguró su victoria en esta jornada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.68), Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Daniel Ceballos, min.90); Brahim Diaz (Franco Mastantuono, min.68), Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Gonzalo Garcia, min.78).



OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz (Raul Garcia, min.85); Valentin Rosier, Jon Moncayola, Lucas Torro, Abel Bretones, Ruben Garcia (Victor Munoz, min.66), Aimar Oroz (Moi Gomez, min.78), Ante Budimir.



--GOLES.

1-0, min.51: Kylian Mbappe, de penalti.

Amarilla al banquillo, a Alessio Lisci del Osasuna en el minuto 51 .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Daniel Trujillo y Isidro Diaz de Mera. Amonestó a Kylian Mbappe (min.90), por parte del REAL MADRID. y, además expulsó con tarjeta roja Abel Bretones (min.90+4), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+5) : VAR - TARJETA - ¡El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible tarjeta para un jugador de Osasuna.



Min.90(+6) : ¡TARJETA! - Después de revisar la situación, el árbitro confirma la tarjeta amonestada para Abel Bretones de Osasuna.





--ESTADIO.

Estadio Santiago Bernabeu



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Osasuna Goles 1 0 Remates Fuera 7 2 Remates 18 2 Pases Totales 414 120 Corners 7 0 Faltas 10 12 Posesión 70% 30% Tiros Bloqueados 6 0 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 0 0 Ataques 167 61 Ataques Peligrosos 89 20 Centros 25 9 Saques de Banda 19 16 Saques de Portería 3 11 Tratamientos 1 3 Sustituciones 4 3 Tiros de Falta 12 10 Paradas 0 4 Contra Golpes 0 0



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 3 1 2 Champions Rayo 3 1 3 Champions Getafe 3 1 4 Champions Villarreal 3 1 5 Champions Athletic Bilbao 3 1 6 Europa League Alavés 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Madrid 3 1 16 Permanencia Osasuna 0 1 18 Descenso Celta 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 15/02/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Real Madrid 09/11/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna 16/03/2024 LaLiga Osasuna 2-4 Real Madrid 07/10/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol 15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético 11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/08/2025 21:30 LaLiga Oviedo Real Madrid 30/08/2025 21:30 LaLiga Real Madrid Mallorca 14/09/2025 19:00 LaLiga Real Sociedad Real Madrid









-Próximos partidos del Osasuna.

