Real Madrid 2 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid ha ganado este jueves por 2-0 al Real Oviedo en el Estadio Bernabéu, en un encuentro donde los blancos dominaron con claridad tanto en posesión como en remates. Gonzalo García abrió el marcador en el minuto 44 tras una asistencia de Brahim Díaz, y Jude Bellingham sentenció el partido en el minuto 80 con un gol asistido por Kylian Mbappé. El conjunto merengue, liderado por un activo Vinicius Junior en el ataque, no dio opciones a un Oviedo que apenas inquietó la portería de Thibaut Courtois. Con esta victoria, el Real Madrid se asegura su clasificación para la próxima edición de la Champions, aunque queda fuera de la lucha por el título, ya que el Barcelona se ha proclamado campeón de La Liga al contar con una ventaja inalcanzable de 11 puntos a falta de dos jornadas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 2 - OVIEDO 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.64), Alvaro Carreras, Raul Asencio, David Alaba; Franco Mastantuono (Daniel Yanez, min.77), Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (Jude Bellingham, min.64), Brahim Diaz (Cesar Palacios, min.77); Gonzalo Garcia (Kylian Mbappe, min.69), Vinicius Junior.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.79), Eric Bailly, David Costas, Rahim Alhassane; Santiago Colombatto, Nicolas Fonseca (Pablo Agudin, min.79), Thiago Fernandez (Haissem Hassan, min.69), Alberto Reina, Ilyas Chaira (Santi Cazorla, min.54), Federico Vinas.
--GOLES.
1-0, min.44: Gonzalo Garcia (Brahim Diaz) .
2-0, min.80: Jude Bellingham (Kylian Mbappe) .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Ivan Caparros. por parte del REAL MADRID. por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Bernabeu (62,774 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Oviedo
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 5
|Remates
| 19
| 9
|Pases Totales
| 616
| 325
|Corners
| 4
| 5
|Faltas
| 7
| 14
|Posesión
| 65%
| 35%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 3
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 119
| 49
|Ataques Peligrosos
| 55
| 30
|Centros
| 9
| 13
|Saques de Banda
| 16
| 11
|Saques de Portería
| 5
| 10
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 15
| 9
|Paradas
| 1
| 5
|Contra Golpes
| 7
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 80
| 36
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 36
|18
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 36
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|15/04/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 4-3
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Real Madrid
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Alavés
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Mallorca
| Real Oviedo