Real Madrid 2 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de mayo de 2026.

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El Real Madrid ha ganado este jueves por 2-0 al Real Oviedo en el Estadio Bernabéu, en un encuentro donde los blancos dominaron con claridad tanto en posesión como en remates. Gonzalo García abrió el marcador en el minuto 44 tras una asistencia de Brahim Díaz, y Jude Bellingham sentenció el partido en el minuto 80 con un gol asistido por Kylian Mbappé. El conjunto merengue, liderado por un activo Vinicius Junior en el ataque, no dio opciones a un Oviedo que apenas inquietó la portería de Thibaut Courtois. Con esta victoria, el Real Madrid se asegura su clasificación para la próxima edición de la Champions, aunque queda fuera de la lucha por el título, ya que el Barcelona se ha proclamado campeón de La Liga al contar con una ventaja inalcanzable de 11 puntos a falta de dos jornadas.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 2 - OVIEDO 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.64), Alvaro Carreras, Raul Asencio, David Alaba; Franco Mastantuono (Daniel Yanez, min.77), Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (Jude Bellingham, min.64), Brahim Diaz (Cesar Palacios, min.77); Gonzalo Garcia (Kylian Mbappe, min.69), Vinicius Junior.



OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.79), Eric Bailly, David Costas, Rahim Alhassane; Santiago Colombatto, Nicolas Fonseca (Pablo Agudin, min.79), Thiago Fernandez (Haissem Hassan, min.69), Alberto Reina, Ilyas Chaira (Santi Cazorla, min.54), Federico Vinas.



--GOLES.

1-0, min.44: Gonzalo Garcia (Brahim Diaz) .

2-0, min.80: Jude Bellingham (Kylian Mbappe) .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Ivan Caparros. por parte del REAL MADRID. por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Bernabeu (62,774 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Oviedo Goles 2 0 Remates Fuera 7 5 Remates 19 9 Pases Totales 616 325 Corners 4 5 Faltas 7 14 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 5 3 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 119 49 Ataques Peligrosos 55 30 Centros 9 13 Saques de Banda 16 11 Saques de Portería 5 10 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 15 9 Paradas 1 5 Contra Golpes 7 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 80 36 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 18 Descenso Mallorca 39 36 19 Descenso Levante 39 36 20 Descenso Real Oviedo 29 36



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo 24/08/2025 LaLiga Real Oviedo 0-3 Real Madrid









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/05/2026 19:00 LaLiga Sevilla Real Madrid 23/05/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Oviedo.

