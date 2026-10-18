Real Madrid 4 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de octubre de 2026.

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El Real Madrid ha vencido este domingo por 4-1 al Sevilla en el Estadio Bernabeu, en un encuentro donde los blancos dominaron tanto en posesión como en remates. Arda Guler abrió el marcador en el minuto 30, seguido por Kylian Mbappe, quien amplió la ventaja en el 37. Mbappe volvió a marcar en el 63 desde el punto de penalti, tras una revisión del VAR que confirmó la decisión inicial del árbitro. Sevilla recortó distancias con un gol de Manu Bueno en el 80, pero Yan Diomande selló la victoria para los locales en el 82. Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene en la tercera posición, mientras que el Sevilla sigue en el sexto lugar.

El equipo local mostró un juego ofensivo liderado por Kylian Mbappe, quien fue el jugador más activo en ataque. A pesar de la derrota, Sevilla intentó reaccionar en la segunda mitad, pero no logró revertir el dominio del Real Madrid. El encuentro transcurrió sin expulsiones, aunque ambos equipos recibieron dos tarjetas amarillas cada uno. Con 29 jornadas aún por disputarse, ambos equipos mantienen sus aspiraciones en la competición, aunque el Real Madrid se acerca a las posiciones de clasificación para la Champions.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL MADRID 4 - SEVILLA 1 (2-0, al descanso).

-EQUIPOS

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Federico Valverde (Eder Militao, min.85), Dean Huijsen; Endrick (Brahim Diaz, min.69), Jude Bellingham (Bernardo Silva, min.70), Yan Diomande, Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.78), Kylian Mbappe (Carlos Espi, min.85).SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias (Jose Angel Carmona, min.72), Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Youssouf Fofana, Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.46), Gerard Fernandez (Manu Bueno, min.56), Felix Correia (Alfon Gonzalez, min.73), Robbie Ure (Lucas Stassin, min.56).

-GOLES

1-0, min.30: Arda Guler (Yan Diomande) .2-0, min.37: Kylian Mbappe (Jude Bellingham) .3-0, min.63: Kylian Mbappe, de penalti.3-1, min.80: Manu Bueno (Lucas Stassin) .4-1, min.82: Yan Diomande (Aurelien Tchouameni) .

-ÁRBITRO

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Guillermo Cuadra y Ruben Avalos. Amonestó a Dean Huijsen (min.23), Marc Cucurella (min.73), por parte de REAL MADRID. Amonestó a Felix Correia (min.23), Juan Iglesias (min.69), por parte de SEVILLA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.24: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Real Madrid.Min.25: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.Min.62: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Real Madrid.Min.63: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Real Madrid!

-ESTADIO

Estadio Bernabeu (73,907 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Real Madrid Sevilla Goles 4 1 Remates Fuera 5 4 Remates 15 11 Pases Totales 666 350 Corners 1 2 Faltas 10 14 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 1 Ataques 114 84 Ataques Peligrosos 44 40 Centros 16 16 Saques de Banda 15 16 Saques de Portería 6 10 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 11 Paradas 4 3 Contra Golpes 6 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 19 9 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 9 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 4 9

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla 17/05/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Real Madrid 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid 22/12/2024 LaLiga Real Madrid 4-2 Sevilla

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla 14/10/2026 Champions Roma 3-4 Real Madrid 10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal 20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid 15/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Madrid

Últimos Resultados de Sevilla

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