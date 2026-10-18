Real Madrid 4 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 18 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Real Madrid ha vencido este domingo por 4-1 al Sevilla en el Estadio Bernabeu, en un encuentro donde los blancos dominaron tanto en posesión como en remates. Arda Guler abrió el marcador en el minuto 30, seguido por Kylian Mbappe, quien amplió la ventaja en el 37. Mbappe volvió a marcar en el 63 desde el punto de penalti, tras una revisión del VAR que confirmó la decisión inicial del árbitro. Sevilla recortó distancias con un gol de Manu Bueno en el 80, pero Yan Diomande selló la victoria para los locales en el 82. Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene en la tercera posición, mientras que el Sevilla sigue en el sexto lugar.
El equipo local mostró un juego ofensivo liderado por Kylian Mbappe, quien fue el jugador más activo en ataque. A pesar de la derrota, Sevilla intentó reaccionar en la segunda mitad, pero no logró revertir el dominio del Real Madrid. El encuentro transcurrió sin expulsiones, aunque ambos equipos recibieron dos tarjetas amarillas cada uno. Con 29 jornadas aún por disputarse, ambos equipos mantienen sus aspiraciones en la competición, aunque el Real Madrid se acerca a las posiciones de clasificación para la Champions.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL MADRID 4 - SEVILLA 1 (2-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Federico Valverde (Eder Militao, min.85), Dean Huijsen; Endrick (Brahim Diaz, min.69), Jude Bellingham (Bernardo Silva, min.70), Yan Diomande, Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.78), Kylian Mbappe (Carlos Espi, min.85).
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias (Jose Angel Carmona, min.72), Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Youssouf Fofana, Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.46), Gerard Fernandez (Manu Bueno, min.56), Felix Correia (Alfon Gonzalez, min.73), Robbie Ure (Lucas Stassin, min.56).
-GOLES
1-0, min.30: Arda Guler (Yan Diomande) .
2-0, min.37: Kylian Mbappe (Jude Bellingham) .
3-0, min.63: Kylian Mbappe, de penalti.
3-1, min.80: Manu Bueno (Lucas Stassin) .
4-1, min.82: Yan Diomande (Aurelien Tchouameni) .
-ÁRBITRO
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Guillermo Cuadra y Ruben Avalos. Amonestó a Dean Huijsen (min.23), Marc Cucurella (min.73), por parte de REAL MADRID. Amonestó a Felix Correia (min.23), Juan Iglesias (min.69), por parte de SEVILLA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.24: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Real Madrid.
Min.25: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Min.62: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Real Madrid.
Min.63: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Real Madrid!
-ESTADIO
Estadio Bernabeu (73,907 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Madrid
| Sevilla
|Goles
| 4
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 4
|Remates
| 15
| 11
|Pases Totales
| 666
| 350
|Corners
| 1
| 2
|Faltas
| 10
| 14
|Posesión
| 65%
| 35%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 1
|Ataques
| 114
| 84
|Ataques Peligrosos
| 44
| 40
|Centros
| 16
| 16
|Saques de Banda
| 15
| 16
|Saques de Portería
| 6
| 10
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 11
|Paradas
| 4
| 3
|Contra Golpes
| 6
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 9
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Sevilla
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| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Real Madrid
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
|22/12/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Sevilla
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
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| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Sevilla
|14/10/2026
| Champions
| Roma
| 3-4
| Real Madrid
|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
|20/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Real Madrid
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Sevilla
|12/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-3
| Sevilla
|19/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Barcelona
|16/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
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| Sevilla
| 1-0
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