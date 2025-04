Real Madrid 1 - 2 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de abril de 2025.

El Real Madrid cayó derrotado este domingo en el Santiago Bernabéu ante un Valencia que supo aprovechar sus ocasiones y sentenció el partido en los últimos minutos con un gol de Hugo Duro. El encuentro estuvo marcado por un penalti fallado por Vinicius Junior en el minuto 13 y un gol en propia puerta de Mouctar Diakhaby que posteriormente fue anulado por el VAR. Los locales dominaron claramente el partido con un 65% de posesión y 22 remates por los 10 del Valencia, pero la efectividad del equipo visitante fue determinante.

Vinicius Junior fue el jugador más participativo en ataque, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo. El VAR tuvo un papel protagonista en el encuentro, anulando un gol inicial de Diakhaby en propia puerta y confirmando un penalti para el Real Madrid que finalmente no se materializó. El tanto de Hugo Duro en el minuto 90+5 sentenció un partido en el que el Real Madrid no supo traducir su dominio en goles, quedándose con las manos vacías en un encuentro clave para sus aspiraciones de título.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID 1 - VALENCIA 2 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Fran Gonzalez; Lucas Vazquez (Arda Guler, min.85), Aurelien Tchouameni, Antonio Ruediger, Francisco Garcia (Eduardo Camavinga, min.77); Luka Modric (Endrick, min.77), Federico Valverde, Brahim Diaz (Rodrygo, min.57), Jude Bellingham, Vinicius Junior (David Alaba, min.77), Kylian Mbappe.

VALENCIA: Giorgi Mamardashvili; Max Aarons (Hugo Duro, min.74), Cristhian Mosquera, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Diego Lopez, Javier Guerra (Pepelu, min.74), Enzo Barrenechea (Hugo Guillamon, min.90+4), Andre Almeida (Fran Perez, min.74), Umar Sadiq (Rafa Mir, min.59).

--GOLES.

0-1, min.15: Mouctar Diakhaby (Andre Almeida) .

1-1, min.50: Vinicius Junior.

1-2, min.90(+5): Hugo Duro (Rafa Mir) .

Amarilla al banquillo, a Carlo Ancelotti del Real Madrid en el minuto 22 .

Penalty fallado por Vinicius Junior del Real Madrid en el minuto 13 .



--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Alejandro Estevez, en el VAR: Jorge Figueroa y Jorge Bueno. por parte del REAL MADRID. Amonestó a Cesar Tarrega (min.10), Umar Sadiq (min.46), Cristhian Mosquera (min.90+8), por parte del VALENCIA.

--INCIDENCIAS VAR.

Min.11: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Real Madrid.

Min.12: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡penalti para el Real Madrid!

Min.22: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.

Min.21: GOL EN CONTRA - ¡Mouctar Diakhaby mete el balón en su propia portería!

Min.22: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Madrid es anulado por fuera de juego.



--ESTADIO.

Estadio Santiago Bernabeu (75,382 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Valencia Goles 1 2 Remates Fuera 7 4 Remates 22 10 Pases Totales 311 150 Corners 9 4 Faltas 10 13 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 6 1 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 48 28 Ataques Peligrosos 24 10 Centros 23 8 Saques de Banda 24 10 Saques de Portería 4 14 Tratamientos 4 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 16 Paradas 1 10 Contra Golpes 6 8





-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 66 29 2 Champions Real Madrid 63 30 3 Champions Atlético 57 29 4 Champions Athletic Bilbao 53 29 5 Europa League Villarreal 47 28 6 Conference League Betis 47 29 15 Permanencia Valencia 34 30 18 Descenso Leganés 27 29 19 Descenso Las Palmas 26 29 20 Descenso Valladolid 16 29





-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-2 Valencia 03/01/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Madrid 02/03/2024 LaLiga Valencia 2-2 Real Madrid 11/11/2023 LaLiga Real Madrid 5-1 Valencia 21/05/2023 LaLiga Valencia 1-0 Real Madrid







-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-2 Valencia 01/04/2025 Copa del Rey Real Madrid 4-4 Real Sociedad 29/03/2025 LaLiga Real Madrid 3-2 Leganés 15/03/2025 LaLiga Villarreal 1-2 Real Madrid 12/03/2025 Champions Atlético 3-4 Real Madrid







-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-2 Valencia 30/03/2025 LaLiga Valencia 1-0 Mallorca 15/03/2025 LaLiga Girona 1-1 Valencia 08/03/2025 LaLiga Valencia 2-1 Valladolid 02/03/2025 LaLiga Osasuna 3-3 Valencia







-Próximos partidos del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/04/2025 21:00 Champions Arsenal Real Madrid 13/04/2025 16:15 LaLiga Alavés Real Madrid 16/04/2025 21:00 Champions Real Madrid Arsenal







-Próximos partidos del Valencia.