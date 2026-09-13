Real Sociedad 0 - 3 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 13 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Atlético de Madrid ha ganado este domingo por 0-3 a la Real Sociedad en el Reale Arena, en un partido donde los visitantes aprovecharon su efectividad en los minutos finales para llevarse los tres puntos. A pesar de que los locales tuvieron mayor posesión del balón con un 54% y realizaron más ataques, no lograron concretar sus oportunidades. El marcador se abrió en el minuto 84 con un penalti convertido por Alejandro Grimaldo. Jonathan David amplió la ventaja en el minuto 90, asistido por Grimaldo, y Giuliano Simeone selló la victoria en el tiempo añadido, gracias a un pase de David Hancko. El jugador más participativo en ataque fue Alejandro Grimaldo, con un gol y una asistencia, siendo clave en el triunfo del Atlético.
Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición de LaLiga, igualado a puntos con el Deportivo Alavés y el Sevilla, pero con el mismo número de partidos jugados. Por su parte, la Real Sociedad, que ha jugado un partido más que sus rivales directos, queda en la duodécima posición con 7 puntos, alejándose de los puestos europeos. El encuentro no registró expulsiones ni intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales iniciales, y se disputó ante 31,834 espectadores en el estadio, con una actuación arbitral que mostró tres tarjetas amarillas, dos para los locales y una para los visitantes. La derrota deja a la Real Sociedad con la necesidad de mejorar su efectividad de cara a los próximos encuentros para escalar posiciones en la tabla.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL SOCIEDAD 0 - ATLÉTICO DE MADRID 3 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Luken Beitia, Mamadou Sarr, Sergio Gomez; Carlos Soler (Jon Gorrotxategi, min.78), Ander Barrenetxea (Job Ochieng, min.72), Yangel Herrera (Arsen Zakharyan, min.85), Goncalo Guedes (Takefusa Kubo, min.72), Luka Sucic, Mikel Oyarzabal (Orri Oskarsson, min.79).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko; Giuliano Simeone, Marcos Llorente (Jonathan David, min.60), Morten Hjulmand, Alejandro Grimaldo, Alejandro Baena (Johnny Cardoso, min.59), Kang-In Lee (Koke, min.60), Ademola Lookman (Arnau Ortiz, min.76).
-GOLES
0-1, min.84: Alejandro Grimaldo, de penalti.
0-2, min.90: Jonathan David (Alejandro Grimaldo) .
0-3, min.90(+5): Giuliano Simeone (David Hancko) .
Amarilla al banquillo, a Pellegrino Matarazzo del Real Sociedad en el minuto 72 .
-ÁRBITRO
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Alejandro Muniz y Luis Mario Milla. Amonestó a Yangel Herrera (min.18), Mikel Oyarzabal (min.78), por parte de REAL SOCIEDAD. Amonestó a Johnny Cardoso (min.75), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Reale Arena (31,834 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Sociedad
| Atlético de Madrid
|Goles
| 0
| 3
|Remates Fuera
| 1
| 5
|Remates
| 8
| 13
|Pases Totales
| 526
| 463
|Corners
| 9
| 3
|Faltas
| 13
| 9
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 115
| 87
|Ataques Peligrosos
| 52
| 37
|Centros
| 18
| 7
|Saques de Banda
| 15
| 25
|Saques de Portería
| 8
| 11
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 10
| 14
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 5
|3
| Champions
| Alavés
| 10
| 5
|4
| Champions
| Atlético
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Sevilla
| 10
| 5
|6
| Conference League
| Deportivo
| 9
| 5
|12
| Permanencia
| Real Sociedad
| 7
| 6
|18
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|10/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Real Sociedad
|06/10/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|09/09/2026
| Champions
| Liverpool
| 2-1
| Atlético
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|29/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético
|23/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-2
| Villarreal
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