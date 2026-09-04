Real Sociedad 0 - 0 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Celta de Vigo empató este jueves sin goles frente a la Real Sociedad en el Reale Arena, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, ninguno logró romper el empate inicial. La Real Sociedad tuvo un mayor control del balón con un 51% de posesión y generó más oportunidades con 17 remates, pero no pudo concretar. Por su parte, el Celta, aunque con menos remates totales, mostró un ataque más incisivo con 60 ataques peligrosos. El jugador más participativo en ataque para los locales fue Mikel Oyarzabal, mientras que en el Celta destacó Ilaix Moriba. A pesar de las múltiples llegadas, la falta de acierto en el último toque y las intervenciones de los porteros evitaron que el marcador se moviera.

Con este resultado, la Real Sociedad se mantiene en la undécima posición con 4 puntos en 4 partidos, mientras que el Celta de Vigo sigue en la decimosexta posición con 2 puntos en 4 partidos. Ninguno de los equipos ha logrado despegar en la clasificación, y ambos deberán buscar mejorar en sus próximos encuentros para alejarse de la zona baja de la tabla. La igualdad en el marcador refleja la paridad en el juego, donde las defensas se impusieron a los ataques en un duelo sin goles.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL SOCIEDAD 0 - CELTA DE VIGO 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Yangel Herrera (Jon Gorrotxategi, min.61), Benat Turrientes (Carlos Soler, min.88), Takefusa Kubo (Luka Sucic, min.61), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (Alex Marchal, min.71), Orri Oskarsson (Goncalo Guedes, min.71).CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez (Javi Galan, min.84), Marcos Alonso, Yoel Lago; Javi Rueda (Javi Rodriguez, min.84), Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Andres Antanon (Pablo Duran, min.63), Ferran Jutgla (Couhaib Driouech, min.69), Williot Swedberg (Iago Aspas, min.63).

-GOLES

-ÁRBITRO

Victor Garcia, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Julian Villasenor, en el VAR: Valentin Pizarro y David Galvez. Amonestó a Yangel Herrera (min.22), Luka Sucic (min.81), por parte de REAL SOCIEDAD. Amonestó a Yoel Lago (min.52), Marcos Alonso (min.57), Couhaib Driouech (min.79), por parte de CELTA DE VIGO.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Reale Arena (30,364 espectadores)

Estadísticas del partido

Estadística Real Sociedad Celta de Vigo Goles 0 0 Remates Fuera 3 3 Remates 17 7 Pases Totales 527 521 Corners 11 3 Faltas 15 11 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 9 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 85 115 Ataques Peligrosos 47 60 Centros 24 14 Saques de Banda 13 14 Saques de Portería 10 4 Tratamientos 2 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 17 Paradas 2 5 Contra Golpes 5 4

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 9 3 2 Champions Real Madrid 9 3 3 Champions Atlético 7 3 4 Champions Alavés 7 3 5 Europa League Osasuna 7 3 6 Conference League Sevilla 6 3 11 Permanencia Real Sociedad 4 4 16 Permanencia Celta 2 4 18 Descenso Rayo 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta 21/12/2024 LaLiga Celta 2-0 Real Sociedad

Últimos Resultados de Real Sociedad

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta 29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol 26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad 23/05/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Sociedad

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta 23/05/2026 LaLiga Celta 1-0 Sevilla

Próximos partidos de Real Sociedad

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 07/09/2026 21:30 LaLiga Elche Real Sociedad 13/09/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Atlético 20/09/2026 21:00 LaLiga Valencia Real Sociedad

Próximos partidos de Celta de Vigo