Real Sociedad 0 - 0 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Celta de Vigo empató este jueves sin goles frente a la Real Sociedad en el Reale Arena, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, ninguno logró romper el empate inicial. La Real Sociedad tuvo un mayor control del balón con un 51% de posesión y generó más oportunidades con 17 remates, pero no pudo concretar. Por su parte, el Celta, aunque con menos remates totales, mostró un ataque más incisivo con 60 ataques peligrosos. El jugador más participativo en ataque para los locales fue Mikel Oyarzabal, mientras que en el Celta destacó Ilaix Moriba. A pesar de las múltiples llegadas, la falta de acierto en el último toque y las intervenciones de los porteros evitaron que el marcador se moviera.
Con este resultado, la Real Sociedad se mantiene en la undécima posición con 4 puntos en 4 partidos, mientras que el Celta de Vigo sigue en la decimosexta posición con 2 puntos en 4 partidos. Ninguno de los equipos ha logrado despegar en la clasificación, y ambos deberán buscar mejorar en sus próximos encuentros para alejarse de la zona baja de la tabla. La igualdad en el marcador refleja la paridad en el juego, donde las defensas se impusieron a los ataques en un duelo sin goles.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL SOCIEDAD 0 - CELTA DE VIGO 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Yangel Herrera (Jon Gorrotxategi, min.61), Benat Turrientes (Carlos Soler, min.88), Takefusa Kubo (Luka Sucic, min.61), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (Alex Marchal, min.71), Orri Oskarsson (Goncalo Guedes, min.71).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez (Javi Galan, min.84), Marcos Alonso, Yoel Lago; Javi Rueda (Javi Rodriguez, min.84), Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Andres Antanon (Pablo Duran, min.63), Ferran Jutgla (Couhaib Driouech, min.69), Williot Swedberg (Iago Aspas, min.63).
-GOLES
-ÁRBITRO
Victor Garcia, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Julian Villasenor, en el VAR: Valentin Pizarro y David Galvez. Amonestó a Yangel Herrera (min.22), Luka Sucic (min.81), por parte de REAL SOCIEDAD. Amonestó a Yoel Lago (min.52), Marcos Alonso (min.57), Couhaib Driouech (min.79), por parte de CELTA DE VIGO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Reale Arena (30,364 espectadores)
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Sociedad
| Celta de Vigo
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 3
|Remates
| 17
| 7
|Pases Totales
| 527
| 521
|Corners
| 11
| 3
|Faltas
| 15
| 11
|Posesión
| 51%
| 49%
|Tiros Bloqueados
| 9
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 85
| 115
|Ataques Peligrosos
| 47
| 60
|Centros
| 24
| 14
|Saques de Banda
| 13
| 14
|Saques de Portería
| 10
| 4
|Tratamientos
| 2
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 17
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 5
| 4
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 9
| 3
|2
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|3
| Champions
| Atlético
| 7
| 3
|4
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|5
| Europa League
| Osasuna
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Sevilla
| 6
| 3
|11
| Permanencia
| Real Sociedad
| 4
| 4
|16
| Permanencia
| Celta
| 2
| 4
|18
| Descenso
| Rayo
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
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|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
|21/12/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
|23/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Sevilla
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