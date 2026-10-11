Real Sociedad 3 - 2 Deportivo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

La Real Sociedad ha vencido este martes por 3-2 al Deportivo de A Coruña en un partido disputado en el Reale Arena, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga. El conjunto local aprovechó sus oportunidades en la primera mitad, adelantándose con goles de Jon Martin en el minuto 29 y Arsen Zakharyan en el 34. Tras el descanso, Gonçalo Guedes amplió la ventaja en el 54, pero el Deportivo reaccionó con un gol de Mario Soriano en el 61 y un penalti transformado por Yeremay Hernández en el 69. A pesar de la expulsión de Pablo Marín en el 66, la Real Sociedad logró mantener la ventaja. Lorenzo Amatucci del Deportivo también vio la tarjeta roja en el tiempo añadido. El equipo visitante dominó en posesión y remates, pero no pudo evitar la derrota.

Con este resultado, la Real Sociedad se mantiene en la sexta posición con 13 puntos, igualando al Sevilla, que tiene un partido menos. El Deportivo de A Coruña, por su parte, sigue en la octava posición con 10 puntos. A falta de 30 jornadas por disputar, ambos equipos aún tienen opciones de mejorar su posición en la tabla, aunque el Deportivo deberá trabajar en su efectividad para aspirar a puestos europeos. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR, que validó el tercer gol de la Real Sociedad y confirmó el penalti a favor del Deportivo, sin cambiar decisiones iniciales del árbitro.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL SOCIEDAD 3 - DEPORTIVO 2 (2-0, al descanso).

-EQUIPOS

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Pablo Marin, Jon Martin, Sergio Gomez, Mamadou Sarr; Ander Barrenetxea (Hector Fort, min.88), Carlos Soler (Igor Zubeldia, min.69), Yangel Herrera, Goncalo Guedes (Job Ochieng, min.56); Arsen Zakharyan (Mikel Oyarzabal, min.56), Luka Sucic.DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro (Adria Altimira, min.57), Bright Ede, Giacomo Quagliata (Jonathan Asp, min.79), Jose Gimenez; Diego Villares (Lorenzo Amatucci, min.57), Luismi Cruz (Adama Traore, min.57), Yeremay Hernandez, Mario Soriano, David Mella (Riki Rodriguez, min.46), Bil Nsongo.

-GOLES

1-0, min.29: Jon Martin (Carlos Soler) .2-0, min.34: Arsen Zakharyan.3-0, min.54: Goncalo Guedes (Ander Barrenetxea) .3-1, min.61: Mario Soriano (Riki Rodriguez) .3-2, min.69: Yeremay Hernandez, de penalti.

-ÁRBITRO

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Juan Luis Pulido y Luis Mario Milla. Amonestó a Yangel Herrera (min.90+4), y, además expulsó con tarjeta roja Pablo Marin (min.66), por parte de REAL SOCIEDAD. Amonestó a David Mella (min.40), Jose Gimenez (min.71), y, además expulsó con tarjeta roja Lorenzo Amatucci (min.90), por parte de DEPORTIVO.

-INCIDENCIAS VAR

Min.55: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Sociedad.Min.56: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Real Sociedad debe subir al marcador.Min.67: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Deportivo.Min.68: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Deportivo!

-ESTADIO

Reale Arena (33,158 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Real Sociedad Deportivo Goles 3 2 Remates Fuera 3 6 Remates 11 18 Pases Totales 347 516 Corners 7 10 Faltas 12 14 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 4 4 Fueras de Juego 4 0 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 1 1 Asistencias 2 1 Ataques 74 101 Ataques Peligrosos 31 75 Centros 16 19 Saques de Banda 11 13 Saques de Portería 7 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 14 16 Paradas 6 1 Contra Golpes 2 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Real Madrid 18 8 4 Champions Betis 16 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Real Sociedad 13 8 8 Permanencia Deportivo 10 8 18 Descenso Levante 5 6 19 Descenso Malaga 4 8 20 Descenso Valencia 4 7

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