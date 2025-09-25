Real Sociedad 1 - 0 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de septiembre de 2025.

El Real Sociedad venció por 1-0 al Mallorca en un partido marcado por su dominio absoluto, reflejado en unas estadísticas que evidencian su superioridad: 64% de posesión, 14 remates por 6 del rival, 11 córners frente a 2, y 127 ataques contra 83. Mikel Oyarzabal, con su gol en el minuto 49 asistido por Ander Barrenetxea, fue el protagonista ofensivo de un encuentro donde la Real Sociedad controló todos los registros. El partido tuvo dos revisiones del VAR por posibles penaltis, uno en el minuto 81 que finalmente fue revocado para el Mallorca.

Con esta victoria, la Real Sociedad suma 5 puntos y abandona momentáneamente los puestos de descenso, mientras que el Mallorca se mantiene en zona de descenso con 2 puntos, en una jornada donde la diferencia de juego entre ambos equipos fue evidente.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 1 - MALLORCA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.74); Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo (Goncalo Guedes, min.85), Brais Mendez (Pablo Marin, min.75), Carlos Soler (Benat Turrientes, min.64), Ander Barrenetxea (Umar Sadiq, min.85), Mikel Oyarzabal.



MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Mateu Morey, min.79), David Lopez (Marc Domenech, min.63), Antonio Raillo, Toni Lato (Johan Mojica, min.79), Martin Valjent; Antonio Sanchez (Sergi Darder, min.62), Omar Mascarell (Samu, min.44), Pablo Torre; Vedat Muriqi, Mateo Joseph.



--GOLES.

1-0, min.49: Mikel Oyarzabal (Ander Barrenetxea) .

Penalty anulado a Ander Barrenetxea del Mallorca en el minuto 81 .





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Asier Perez, en el VAR: David Galvez y Valentin Pizarro. Amonestó a Brais Mendez (min.35), Benat Turrientes (min.86), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Pablo Maffeo (min.20), Antonio Sanchez (min.35), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.5: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para la Real Sociedad.



Min.6: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.



Min.45(+1) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para la Real Sociedad.



Min.45(+1) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.



Min.81: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Mallorca.



Min.83: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penalti para Mallorca.



Min.50: GOL EN PIE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de la Real Sociedad se mantiene.



Min.81: ¡PENALTI! - Ander Barrenetxea de Real Sociedad comete un penalti.





--ESTADIO.

Reale Arena (22.442 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Mallorca Goles 1 0 Remates Fuera 10 2 Remates 14 6 Pases Totales 550 314 Corners 11 2 Faltas 13 15 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 127 83 Ataques Peligrosos 75 18 Centros 34 13 Saques de Banda 21 19 Saques de Portería 6 10 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 15 Paradas 3 2 Contra Golpes 5 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 11 6 5 Europa League Athletic Bilbao 10 6 6 Conference League Getafe 10 6 16 Permanencia Real Sociedad 5 6 18 Descenso Real Oviedo 3 5 19 Descenso Mallorca 2 6 20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 12/04/2025 LaLiga Real Sociedad 0-2 Mallorca 17/09/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Real Sociedad 18/02/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Real Sociedad 21/10/2023 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/09/2025 18:30 LaLiga Barcelona Real Sociedad 05/10/2025 18:30 LaLiga Real Sociedad Rayo 19/10/2025 16:15 LaLiga Celta Real Sociedad









-Próximos partidos del Mallorca.

