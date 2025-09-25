Real Sociedad 1 - 0 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Sociedad venció por 1-0 al Mallorca en un partido marcado por su dominio absoluto, reflejado en unas estadísticas que evidencian su superioridad: 64% de posesión, 14 remates por 6 del rival, 11 córners frente a 2, y 127 ataques contra 83. Mikel Oyarzabal, con su gol en el minuto 49 asistido por Ander Barrenetxea, fue el protagonista ofensivo de un encuentro donde la Real Sociedad controló todos los registros. El partido tuvo dos revisiones del VAR por posibles penaltis, uno en el minuto 81 que finalmente fue revocado para el Mallorca.
Con esta victoria, la Real Sociedad suma 5 puntos y abandona momentáneamente los puestos de descenso, mientras que el Mallorca se mantiene en zona de descenso con 2 puntos, en una jornada donde la diferencia de juego entre ambos equipos fue evidente.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 1 - MALLORCA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.74); Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo (Goncalo Guedes, min.85), Brais Mendez (Pablo Marin, min.75), Carlos Soler (Benat Turrientes, min.64), Ander Barrenetxea (Umar Sadiq, min.85), Mikel Oyarzabal.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Mateu Morey, min.79), David Lopez (Marc Domenech, min.63), Antonio Raillo, Toni Lato (Johan Mojica, min.79), Martin Valjent; Antonio Sanchez (Sergi Darder, min.62), Omar Mascarell (Samu, min.44), Pablo Torre; Vedat Muriqi, Mateo Joseph.
--GOLES.
1-0, min.49: Mikel Oyarzabal (Ander Barrenetxea) .
Penalty anulado a Ander Barrenetxea del Mallorca en el minuto 81 .
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Asier Perez, en el VAR: David Galvez y Valentin Pizarro. Amonestó a Brais Mendez (min.35), Benat Turrientes (min.86), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Pablo Maffeo (min.20), Antonio Sanchez (min.35), por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.5: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para la Real Sociedad.
Min.6: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
Min.45(+1) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para la Real Sociedad.
Min.45(+1) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
Min.81: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Mallorca.
Min.83: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penalti para Mallorca.
Min.50: GOL EN PIE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de la Real Sociedad se mantiene.
Min.81: ¡PENALTI! - Ander Barrenetxea de Real Sociedad comete un penalti.
--ESTADIO.
Reale Arena (22.442 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Mallorca
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 10
| 2
|Remates
| 14
| 6
|Pases Totales
| 550
| 314
|Corners
| 11
| 2
|Faltas
| 13
| 15
|Posesión
| 64%
| 36%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 127
| 83
|Ataques Peligrosos
| 75
| 18
|Centros
| 34
| 13
|Saques de Banda
| 21
| 19
|Saques de Portería
| 6
| 10
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 15
|Paradas
| 3
| 2
|Contra Golpes
| 5
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 11
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 10
| 6
|16
| Permanencia
| Real Sociedad
| 5
| 6
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 2
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|12/04/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-2
| Mallorca
|17/09/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Real Sociedad
|18/02/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Real Sociedad
|21/10/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/09/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Real Sociedad
|05/10/2025 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Rayo
|19/10/2025 16:15
| LaLiga
| Celta
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|27/09/2025 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Alavés
|04/10/2025 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Mallorca
|18/10/2025 14:00
| LaLiga
| Sevilla
| Mallorca