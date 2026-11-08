Real Sociedad 1 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
La Real Sociedad se impuso este miércoles al Rayo por 1-0 en el Reale Arena, en un encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga. El único gol del partido llegó en el minuto 67, cuando Orri Oskarsson aprovechó una asistencia de Ander Barrenetxea para batir al portero visitante. El conjunto donostiarra dominó ligeramente en posesión y remates, destacando la actuación ofensiva de Oskarsson, quien fue el más participativo en ataque. A pesar de los esfuerzos del Rayo, no lograron igualar el marcador. Con esta victoria, la Real Sociedad se mantiene en la quinta posición de la tabla, en puestos de Europa League, mientras que el Rayo, con un partido menos, sigue en la decimocuarta posición.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL SOCIEDAD 1 - RAYO VALLECANO 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Hector Fort, min.62), Jon Martin, Aihen Munoz (Sergio Gomez, min.84), Igor Zubeldia; Ander Barrenetxea (Job Ochieng, min.71), Benat Turrientes (Jon Gorrotxategi, min.72), Luka Sucic, Takefusa Kubo (Goncalo Guedes, min.62), Carlos Soler, Orri Oskarsson.
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick (Isi Palazon, min.79), Adria Pedrosa (Jozhua Vertrouwd, min.79); Unai Lopez (Gnangoro Bouare, min.79), Pathe Ciss, Jorge de Frutos, Giorgi Tsitaishvili, Pedro Diaz, Sergio Camello (Randy Nteka, min.80).
-GOLES
1-0, min.67: Orri Oskarsson (Ander Barrenetxea) .
-ÁRBITRO
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Ivan Caparros y Javier Iglesias. Amonestó a Igor Zubeldia (min.50), Benat Turrientes (min.61), por parte de REAL SOCIEDAD. Amonestó a Giorgi Tsitaishvili (min.34), Gnangoro Bouare (min.88), por parte de RAYO VALLECANO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Reale Arena (30,638 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Sociedad
| Rayo Vallecano
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 6
|Remates
| 17
| 11
|Pases Totales
| 471
| 447
|Corners
| 7
| 6
|Faltas
| 13
| 8
|Posesión
| 51%
| 49%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 123
| 95
|Ataques Peligrosos
| 65
| 62
|Centros
| 6
| 11
|Saques de Banda
| 21
| 22
|Saques de Portería
| 7
| 6
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 15
|Paradas
| 3
| 2
|Contra Golpes
| 10
| 8
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 26
| 12
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|14
| Permanencia
| Rayo
| 12
| 11
|18
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Rayo
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|16/03/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Real Sociedad
|18/08/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Rayo
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Rayo
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|25/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Levante
|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Rayo
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|24/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-3
| Elche
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
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