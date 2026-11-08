Real Sociedad 1 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de noviembre de 2026.

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La Real Sociedad se impuso este miércoles al Rayo por 1-0 en el Reale Arena, en un encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga. El único gol del partido llegó en el minuto 67, cuando Orri Oskarsson aprovechó una asistencia de Ander Barrenetxea para batir al portero visitante. El conjunto donostiarra dominó ligeramente en posesión y remates, destacando la actuación ofensiva de Oskarsson, quien fue el más participativo en ataque. A pesar de los esfuerzos del Rayo, no lograron igualar el marcador. Con esta victoria, la Real Sociedad se mantiene en la quinta posición de la tabla, en puestos de Europa League, mientras que el Rayo, con un partido menos, sigue en la decimocuarta posición.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL SOCIEDAD 1 - RAYO VALLECANO 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Hector Fort, min.62), Jon Martin, Aihen Munoz (Sergio Gomez, min.84), Igor Zubeldia; Ander Barrenetxea (Job Ochieng, min.71), Benat Turrientes (Jon Gorrotxategi, min.72), Luka Sucic, Takefusa Kubo (Goncalo Guedes, min.62), Carlos Soler, Orri Oskarsson.RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick (Isi Palazon, min.79), Adria Pedrosa (Jozhua Vertrouwd, min.79); Unai Lopez (Gnangoro Bouare, min.79), Pathe Ciss, Jorge de Frutos, Giorgi Tsitaishvili, Pedro Diaz, Sergio Camello (Randy Nteka, min.80).

-GOLES

1-0, min.67: Orri Oskarsson (Ander Barrenetxea) .

-ÁRBITRO

Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Ivan Caparros y Javier Iglesias. Amonestó a Igor Zubeldia (min.50), Benat Turrientes (min.61), por parte de REAL SOCIEDAD. Amonestó a Giorgi Tsitaishvili (min.34), Gnangoro Bouare (min.88), por parte de RAYO VALLECANO.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Reale Arena (30,638 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Real Sociedad Rayo Vallecano Goles 1 0 Remates Fuera 6 6 Remates 17 11 Pases Totales 471 447 Corners 7 6 Faltas 13 8 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 8 2 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 123 95 Ataques Peligrosos 65 62 Centros 6 11 Saques de Banda 21 22 Saques de Portería 7 6 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 15 Paradas 3 2 Contra Golpes 10 8

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Real Madrid 30 12 3 Champions Atlético 28 11 4 Champions Betis 26 12 5 Europa League Real Sociedad 22 12 6 Conference League Sevilla 18 12 14 Permanencia Rayo 12 11 18 Descenso Elche 10 12 19 Descenso Valencia 9 12 20 Descenso Malaga 5 12

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