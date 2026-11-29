Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 29 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Sevilla ha ganado este domingo por 2-4 a la Real Sociedad en el Reale Arena, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades a pesar de la mayor posesión y número de remates del equipo local. El conjunto andaluz se adelantó rápidamente con un gol de Felix Correia en el minuto 2, y amplió su ventaja con un tanto de Ruben Vargas en el 37. La Real Sociedad recortó distancias al inicio de la segunda mitad con un gol de Luka Sucic en el 49, pero Youssouf Fofana volvió a ampliar la ventaja sevillista en el 84. Dani Diaz marcó el 2-3 en el 90, pero Isaac Romero sentenció el partido en el 90+6. Durante el encuentro, el Sevilla tuvo un gol anulado a Juan Iglesias en el minuto 64 tras revisión del VAR. A pesar de la derrota, la Real Sociedad mostró un juego ofensivo con Mikel Oyarzabal siendo uno de los jugadores más participativos en ataque.
Con esta victoria, el Sevilla suma 25 puntos y se coloca en la quinta posición, asegurándose un puesto en la Europa League si mantiene su posición hasta el final de la temporada. La Real Sociedad, por su parte, se mantiene con 22 puntos en la sexta posición, que le daría acceso a la Conference League. El equipo local dominó en posesión y remates, pero no logró transformar su superioridad en el marcador. El partido estuvo marcado por la intensidad y las amonestaciones, con el Sevilla recibiendo cuatro tarjetas amarillas. La Real Sociedad deberá seguir luchando en las próximas jornadas para mejorar su posición en la tabla y aspirar a competiciones europeas de mayor nivel.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - SEVILLA 4 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Hector Fort, min.61), Jon Martin, Sergio Gomez, Mamadou Sarr; Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi (Benat Turrientes, min.82), Luka Sucic, Carlos Soler (Arsen Zakharyan, min.73), Takefusa Kubo (Dani Diaz, min.73), Orri Oskarsson (Mikel Oyarzabal, min.46).
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Youssouf Fofana (Arouna Sangante, min.90+2), Lucien Agoume, Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.80), Jon Guridi (Giorgi Kochorashvili, min.61), Felix Correia (Gerard Fernandez, min.80), Lucas Stassin (Isaac Romero, min.61).
-GOLES
0-1, min.2: Felix Correia.
0-2, min.37: Ruben Vargas (Juan Iglesias) .
1-2, min.49: Luka Sucic (Mikel Oyarzabal) .
1-3, min.84: Youssouf Fofana (Lucien Agoume) .
2-3, min.90: Dani Diaz (Mikel Oyarzabal) .
2-4, min.90(+6): Isaac Romero (Gerard Fernandez) .
Gol anulado a Juan Iglesias de Sevilla en el minuto 64 .
-ÁRBITRO
Carlos Muniz, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Fernando Estela, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Francisco Jose Hernandez. Amonestó a Jon Aramburu (min.46), por parte de REAL SOCIEDAD. Amonestó a Kike Salas (min.44), Odysseas Vlachodimos (min.71), Youssouf Fofana (min.85), Andres Castrin (min.86), por parte de SEVILLA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.64: ¡G O O O O O O O L de Sevilla! Marca Juan Iglesias.
Min.65: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Sevilla.
Min.68: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Sevilla por una falta previa.
-ESTADIO
Reale Arena (23,811 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Sociedad
| Sevilla
|Goles
| 2
| 4
|Remates Fuera
| 7
| 1
|Remates
| 20
| 9
|Pases Totales
| 742
| 328
|Corners
| 2
| 3
|Faltas
| 6
| 14
|Posesión
| 69%
| 31%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 3
|Ataques
| 167
| 83
|Ataques Peligrosos
| 66
| 31
|Centros
| 14
| 7
|Saques de Banda
| 18
| 12
|Saques de Portería
| 5
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 6
|Paradas
| 3
| 7
|Contra Golpes
| 2
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 39
| 14
|2
| Champions
| Atlético
| 34
| 14
|3
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 14
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 14
|5
| Europa League
| Sevilla
| 22
| 14
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 22
| 14
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 14
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 14
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| 1-0
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| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
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| 0-1
| Sevilla
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| 0-2
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| 2-1
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