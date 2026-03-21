Rei Sakamoto 1 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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Daniil Medvedev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al japonés Rei Sakamoto (7-6, 6-3, 6-1) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Medvedev y su habilidad para quebrar el servicio de su oponente en momentos clave. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al tie break, donde Medvedev demostró mayor precisión para llevarse el set. En el segundo set, Medvedev logró un quiebre temprano que le permitió tomar la delantera y, a pesar de la resistencia de Sakamoto, cerró el set a su favor. El tercer set fue dominado de principio a fin por Medvedev, quien consiguió dos quiebres adicionales para sellar su victoria. Las estadísticas de saque de Medvedev fueron impresionantes, logrando un alto porcentaje de primeros servicios dentro y ganando una gran cantidad de puntos tanto en su primer como en su segundo servicio. Su capacidad para presionar el servicio de Sakamoto fue evidente, logrando varios quiebres a lo largo del partido que le dieron una ventaja decisiva.



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