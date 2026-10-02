Renata Zarazua 0 - 2 Aryna Sabalenka: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de octubre de 2026.





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Aryna Sabalenka ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Beijing, tras ganar a la mexicana Renata Zarazua por 6-1, 6-3. En el primer set, Aryna Sabalenka logró romper el servicio de Renata Zarazua en cuatro ocasiones, mientras que Zarazua consiguió un break. Sabalenka mantuvo su servicio en dos juegos. En el segundo set, Sabalenka rompió el servicio de Zarazua tres veces, mientras Zarazua logró dos breaks. Sabalenka mantuvo su servicio en dos ocasiones. Renata Zarazua no logró ganar ningún set, y Aryna Sabalenka se impuso por la vía rápida. En cuanto a las estadísticas de saque, Sabalenka tuvo un 1st Serve Percentage del 64% y ganó el 82% de sus puntos de servicio. Además, consiguió 8 aces a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



