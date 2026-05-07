Roberto Bautista Agut 2 - 0 Francesco Maestrelli: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de mayo de 2026.





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El tenista español Roberto Bautista Agut ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al italiano Francesco Maestrelli por 6-3, 7-6 en 1 hora y 59 minutos. En el primer set, Bautista Agut logró un break en el segundo juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-3 sin conceder su servicio. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, llevando el set a un tie-break que Bautista Agut ganó 7-2. Bautista Agut mostró solidez en su servicio, con un 75% de primeros servicios y ganando el 71% de los puntos con su servicio. Además, no cometió ninguna doble falta durante el partido.



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