Roberto Bautista Agut 1 - 2 Jack Draper: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP)

El tenista británico Jack Draper ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al tenista español Roberto Bautista Agut (6-3, 6-3, 6-2) en un partido que destacó por la solidez en el servicio del británico y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. A lo largo del encuentro, Draper demostró una notable eficacia en su saque, logrando un total de 9 aces y manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados tanto en su primer servicio como en el segundo. Además, su habilidad para convertir las oportunidades de quiebre jugó un papel crucial en su victoria, permitiéndole tomar la delantera en los momentos clave del partido. El primer set se caracterizó por un intercambio inicial de juegos en los que ambos jugadores mantuvieron su servicio. Sin embargo, Draper logró imponerse gracias a un quiebre decisivo que le permitió cerrar el set a su favor. En el segundo set, el patrón se repitió, con Draper aprovechando sus oportunidades para quebrar el saque de Bautista Agut y consolidar su ventaja. Finalmente, el tercer set confirmó la superioridad del británico, quien cerró el partido con un contundente 6-2. Con esta victoria, Jack Draper no solo avanza a la siguiente ronda del BNP Paribas Open, sino que también consolida su posición como uno de los tenistas a seguir en el circuito ATP, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel en uno de los torneos más prestigiosos del circuito.



