Roman Safiullin 2 - 0 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista ruso Roman Safiullin ha avanzado a los octavos de final del torneo de China Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al italiano Flavio Cobolli (6-3, 6-2) en 1 hora y 25 minutos. En el primer set, Roman Safiullin logró un break crucial en el cuarto juego al romper el servicio de Flavio Cobolli, lo que le permitió tomar una ventaja de 3-1. Safiullin mantuvo su servicio durante todo el set, cerrando con un marcador de 6-3. En el segundo set, Safiullin nuevamente rompió el servicio de Cobolli en el tercer y quinto juegos, consolidando su dominio y llevándose el set 6-2. Estadísticas destacadas de saque para Roman Safiullin incluyen un 69% de efectividad en el primer servicio, ganando el 31% de los puntos con el primer servicio y logrando 5 aces sin cometer dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





###WidgetTenis###