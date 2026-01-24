Sevilla 2 - 1 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 2 - 1 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 24 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante 36,642 espectadores, el Sevilla logró una victoria por 2-1 frente al Athletic, con un marcador que estuvo igualado 1-1 al descanso. Los goles del partido llegaron por parte de Robert Navarro para el Athletic en el minuto 40, seguido de un tanto de Gerard Fernandez asistido por Juanlu Sanchez en el minuto 42 para el Sevilla. La balanza se inclinó a favor del equipo local gracias a un penalti convertido por Akor Adams en el minuto 56. La actuación del VAR fue decisiva, con una intervención que resultó en la concesión de un penalti a favor del Sevilla en el minuto 55, tras una revisión que cambió la decisión inicial del árbitro.
El partido estuvo marcado por una posesión equitativa del balón entre ambos equipos, reflejando un 50% para cada uno, aunque el Athletic mostró mayor agresividad en ataque con 15 remates, superando los 10 del Sevilla. Sin embargo, el Sevilla demostró ser más efectivo al concretar sus oportunidades. La revisión del VAR que llevó a la concesión del penalti a favor del Sevilla fue un momento clave del encuentro, alterando el resultado final a favor del equipo local. Este triunfo permite al Sevilla sumar tres puntos importantes, situándolos con 24 puntos en la clasificación, igualando en puntos al Athletic pero con un partido más disputado.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 2 - ATHLETIC DE BILBAO 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj (Manu Bueno, min.73), Kike Salas, Gabriel Suazo (Oso, min.57); Djibril Sow (Andres Castrin, min.46), Lucien Agoume, Gerard Fernandez (Joan Jordan, min.81); Akor Adams, Isaac Romero (Chidera Ejuke, min.81).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Yuri Berchiche, Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes; Inigo Ruiz de Galarreta (Unai Gomez, min.57), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.72), Oihan Sancet (Nico Serrano, min.77), Robert Navarro (Nico Williams, min.57), Alex Berenguer, Urko Izeta (Asier Hierro, min.57).
--GOLES.
0-1, min.40: Robert Navarro.
1-1, min.42: Gerard Fernandez (Juanlu Sanchez) .
2-1, min.56: Akor Adams, de penalti.
Gol en propia puerta anulado a Aitor Paredes en el minuto 23 .
--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Nemanja Gudelj (min.62), Joan Jordan (min.86), por parte del SEVILLA. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.21), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.20: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Athletic Bilbao.
Min.20: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - no otorgar un penalti a Athletic Bilbao.
Min.24: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Sevilla.
Min.53: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Sevilla.
Min.55: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor del Sevilla.
Min.23: Aquí está la traducción al español:
¡G O O O O O L! ¡Gol del Sevilla! Nemanja Gudelj está en la hoja de puntuación.
Min.25: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Sevilla se revoca debido a una falta cometida anteriormente.
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (36,642 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 2
| 7
|Remates
| 10
| 15
|Pases Totales
| 233
| 153
|Corners
| 5
| 5
|Faltas
| 16
| 12
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 5
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 38
| 57
|Ataques Peligrosos
| 19
| 14
|Centros
| 14
| 20
|Saques de Banda
| 18
| 30
|Saques de Portería
| 8
| 7
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 17
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 4
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 20
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 19
|4
| Champions
| Atlético
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 21
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|11
| Permanencia
| Sevilla
| 24
| 21
|12
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 24
| 21
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|16/03/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Athletic Bilbao
|29/09/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Sevilla
|19/05/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|21/01/2026
| Champions
| Atalanta
| 2-3
| Athletic Bilbao
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/02/2026 21:00
| LaLiga
| Mallorca
| Sevilla
|07/02/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Girona
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Alavés
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Athletic Bilbao
| Sporting CP
|01/02/2026 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Sociedad
|08/02/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Levante