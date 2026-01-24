Sevilla 2 - 1 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 2 - 1 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 24 enero 2026 20:30
Madrid, 24 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante 36,642 espectadores, el Sevilla logró una victoria por 2-1 frente al Athletic, con un marcador que estuvo igualado 1-1 al descanso. Los goles del partido llegaron por parte de Robert Navarro para el Athletic en el minuto 40, seguido de un tanto de Gerard Fernandez asistido por Juanlu Sanchez en el minuto 42 para el Sevilla. La balanza se inclinó a favor del equipo local gracias a un penalti convertido por Akor Adams en el minuto 56. La actuación del VAR fue decisiva, con una intervención que resultó en la concesión de un penalti a favor del Sevilla en el minuto 55, tras una revisión que cambió la decisión inicial del árbitro. El partido estuvo marcado por una posesión equitativa del balón entre ambos equipos, reflejando un 50% para cada uno, aunque el Athletic mostró mayor agresividad en ataque con 15 remates, superando los 10 del Sevilla. Sin embargo, el Sevilla demostró ser más efectivo al concretar sus oportunidades. La revisión del VAR que llevó a la concesión del penalti a favor del Sevilla fue un momento clave del encuentro, alterando el resultado final a favor del equipo local. Este triunfo permite al Sevilla sumar tres puntos importantes, situándolos con 24 puntos en la clasificación, igualando en puntos al Athletic pero con un partido más disputado.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA 2 - ATHLETIC DE BILBAO 1 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj (Manu Bueno, min.73), Kike Salas, Gabriel Suazo (Oso, min.57); Djibril Sow (Andres Castrin, min.46), Lucien Agoume, Gerard Fernandez (Joan Jordan, min.81); Akor Adams, Isaac Romero (Chidera Ejuke, min.81).

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Yuri Berchiche, Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes; Inigo Ruiz de Galarreta (Unai Gomez, min.57), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.72), Oihan Sancet (Nico Serrano, min.77), Robert Navarro (Nico Williams, min.57), Alex Berenguer, Urko Izeta (Asier Hierro, min.57).

--GOLES.
0-1, min.40: Robert Navarro.
1-1, min.42: Gerard Fernandez (Juanlu Sanchez) .
2-1, min.56: Akor Adams, de penalti.
Gol en propia puerta anulado a Aitor Paredes en el minuto 23 .


--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Nemanja Gudelj (min.62), Joan Jordan (min.86), por parte del SEVILLA. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.21), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.20: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Athletic Bilbao.

Min.20: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - no otorgar un penalti a Athletic Bilbao.

Min.24: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Sevilla.

Min.53: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Sevilla.

Min.55: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor del Sevilla.

Min.23: Aquí está la traducción al español: ¡G O O O O O L! ¡Gol del Sevilla! Nemanja Gudelj está en la hoja de puntuación.

Min.25: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Sevilla se revoca debido a una falta cometida anteriormente.


--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (36,642 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Sevilla Athletic de Bilbao
Goles 2 1
Remates Fuera 2 7
Remates 10 15
Pases Totales 233 153
Corners 5 5
Faltas 16 12
Posesión 50% 50%
Tiros Bloqueados 1 5
Fueras de Juego 1 0
Tarjetas Amarillas 2 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 38 57
Ataques Peligrosos 19 14
Centros 14 20
Saques de Banda 18 30
Saques de Portería 8 7
Tratamientos 2 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 12 17
Paradas 2 5
Contra Golpes 4 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 20
2 Champions Real Madrid 48 20
3 Champions Villarreal 41 19
4 Champions Atlético 41 20
5 Europa League Espanyol 34 21
6 Conference League Betis 32 20
11 Permanencia Sevilla 24 21
12 Permanencia Athletic Bilbao 24 21
18 Descenso Alavés 19 20
19 Descenso Levante 17 20
20 Descenso Real Oviedo 13 20



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao
17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla
16/03/2025 LaLiga Sevilla 0-1 Athletic Bilbao
29/09/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Sevilla
19/05/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Sevilla




-Últimos Resultados del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao
19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta
04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante
20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla




-Últimos Resultados del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao
21/01/2026 Champions Atalanta 2-3 Athletic Bilbao
17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao
22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol




-Próximos partidos del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
02/02/2026 21:00 LaLiga Mallorca Sevilla
07/02/2026 18:30 LaLiga Sevilla Girona
15/02/2026 19:00 LaLiga Sevilla Alavés




-Próximos partidos del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
28/01/2026 21:00 Champions Athletic Bilbao Sporting CP
01/02/2026 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Real Sociedad
08/02/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Levante


