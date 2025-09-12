Sevilla 2 - 2 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 12 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en el Estadio R. Sanchez Pizjuan, Sevilla y Elche terminaron empatados a dos goles. El partido comenzó con un dominio notable del Sevilla, que se adelantó en el marcador gracias a un gol de Isaac Romero, asistido por Ruben Vargas en el minuto 28. El Elche no se quedó atrás y logró la igualada a través de Andre Silva, quien convirtió en el minuto 54 con asistencia de Martim Neto. El Elche tomó la delantera con un tanto de Rafa Mir en el minuto 70, pero el Sevilla logró empatar el marcador nuevamente en el minuto 85 gracias a Gerard Fernandez, con asistencia de Alexis Sanchez. La posesión del balón fue ligeramente superior para el Sevilla con un 53%, reflejando su ligera ventaja en el control del juego. El partido tuvo momentos clave revisados por el VAR, destacando una decisión en el minuto 87 donde, tras revisión, el árbitro concedió un gol al Sevilla, cambiando la decisión inicial y añadiendo emoción a los últimos minutos. A pesar de las amonestaciones recibidas por ambos equipos, no hubo tarjetas rojas, manteniendo a todos los jugadores en campo. Este resultado deja al Sevilla y al Elche con un punto más cada uno en la clasificación, siendo crucial para sus aspiraciones en la liga.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 2 - ELCHE 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Juanlu Sanchez (Adnan Januzaj, min.79), Tanguy Nianzou (Andres Castrin, min.61), Marcao, Cesar Azpilicueta; Lucien Agoume, Nemanja Gudelj (Alexis Sanchez, min.61), Batista Mendy; Alfon Gonzalez (Gabriel Suazo, min.61), Isaac Romero, Ruben Vargas (Gerard Fernandez, min.79).



ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust (Hector Fort, min.80), David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Ali Houary (Rodrigo Mendoza, min.60), Aleix Febas, Adria Pedrosa (Leo Petrot, min.88), Martim Neto (John Donald, min.88); Rafa Mir (Alvaro Rodriguez, min.80), Andre Silva.



--GOLES.

1-0, min.28: Isaac Romero (Ruben Vargas) .

1-1, min.54: Andre Silva (Martim Neto) .

1-2, min.70: Rafa Mir.

2-2, min.85: Gerard Fernandez (Alexis Sanchez) .

Amarilla al banquillo, a Matias Almeyda del Sevilla en el minuto 90 +3.





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Javier Iglesias y Victor Garcia. Amonestó a Isaac Romero (min.44), Tanguy Nianzou (min.52), Lucien Agoume (min.8), Cesar Azpilicueta (min.90+3), por parte del SEVILLA. Amonestó a Victor Chust (min.44), Adria Pedrosa (min.83), John Donald (min.90+4), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.86: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible gol para Sevilla.



Min.87: ¡GOL! Después de revisar la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y concede un gol para el Sevilla.





--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Elche Goles 2 2 Remates Fuera 2 3 Remates 7 5 Pases Totales 193 201 Corners 2 2 Faltas 23 19 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 2 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 4 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 111 58 Ataques Peligrosos 44 30 Centros 10 5 Saques de Banda 23 13 Saques de Portería 3 2 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 24 Paradas 0 1 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 9 3 2 Champions Athletic Bilbao 9 3 3 Champions Villarreal 7 3 4 Champions Barcelona 7 3 5 Europa League Espanyol 7 3 6 Conference League Getafe 6 3 7 Permanencia Elche 5 3 12 Permanencia Sevilla 3 3 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 24/05/2023 LaLiga Elche 1-1 Sevilla 28/01/2023 LaLiga Sevilla 3-0 Elche









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 01/06/2025 LaLiga Deportivo La Coruna 0-4 Elche









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/09/2025 18:30 LaLiga Alavés Sevilla 23/09/2025 21:30 LaLiga Sevilla Villarreal 28/09/2025 14:00 LaLiga Rayo Sevilla









-Próximos partidos del Elche.

