Sevilla 1 - 2 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Estadio R. Sanchez Pizjuan, el Getafe logró una victoria por 2-1 frente al Sevilla. El partido comenzó con un ritmo intenso por parte de ambos equipos, pero fue el Getafe quien se adelantó en el marcador gracias a un gol de Adrian Liso en el minuto 15, asistido por Luis Milla. A pesar del dominio en posesión del balón por parte del Sevilla, con un 61% frente al 39% del Getafe, y una mayor cantidad de remates, no lograron capitalizar sus oportunidades hasta el cierre de la primera mitad, cuando Juan Iglesias anotó en propia puerta, igualando el marcador. Sin embargo, Adrian Liso volvió a poner en ventaja al Getafe al inicio de la segunda mitad, marcando su segundo gol del partido, nuevamente asistido por Luis Milla. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en el minuto 73, revisando una posible tarjeta para un jugador del Sevilla, aunque finalmente no se tomaron más acciones. Esta victoria coloca al Getafe con 6 puntos en la clasificación, al igual que otros equipos en la parte alta de la tabla, mostrando un inicio prometedor en la competición. Por otro lado, el Sevilla, aún sin sumar puntos tras dos jornadas, se enfrenta a la presión de mejorar su rendimiento para evitar complicaciones en la clasificación. La actuación destacada de Adrian Liso, con dos goles decisivos, fue clave para el triunfo del Getafe, mientras que el Sevilla deberá analizar su estrategia para revertir esta situación en los próximos encuentros.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 1 - GETAFE 2 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Juanlu Sanchez (Adria Pedrosa, min.85), Andres Castrin, Kike Salas, Jose Angel Carmona; Nemanja Gudelj, Lucien Agoume, Dodi Lukebakio, Ruben Vargas (Gerard Fernandez, min.57), Chidera Ejuke (Isaac Romero, min.67), Akor Adams.



GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Diego Rico, Davinchi; Mario Martin, Luis Milla (Ismael Bekhoucha, min.90+5), Mauro Arambarri; Adrian Liso, Chrisantus Uche.



--GOLES.

0-1, min.15: Adrian Liso (Luis Milla) .

1-1, min.45: Juan Iglesias (pp).

1-2, min.51: Adrian Liso (Luis Milla) .

Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 81 .

Gol en propia puerta Juan Iglesias en el minuto 45 .





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Juan Lopez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Javier Alberola. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.57), Gerard Fernandez (min.72), por parte del SEVILLA. Amonestó a Mauro Arambarri (min.66), Mario Martin (min.74), por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.73: VAR - TARJETA - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Sevilla.



Min.74: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (36,697 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Getafe Goles 1 2 Remates Fuera 7 1 Remates 12 8 Pases Totales 296 120 Corners 5 3 Faltas 13 20 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 4 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 69 41 Ataques Peligrosos 40 10 Centros 22 6 Saques de Banda 13 21 Saques de Portería 1 10 Tratamientos 0 10 Sustituciones 3 1 Tiros de Falta 21 17 Paradas 4 4 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Getafe 6 2 5 Champions Athletic Bilbao 6 2 6 Europa League Espanyol 4 2 7 Europa League Betis 4 2 8 Conference League Rayo 3 2 18 Descenso Sevilla 0 2 19 Descenso Oviedo 0 2 20 Descenso Girona 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 01/02/2025 LaLiga Getafe 0-0 Sevilla 14/09/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Getafe 30/03/2024 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 16/12/2023 LaLiga Sevilla 0-3 Getafe









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid 13/05/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Las Palmas









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe 15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 30/08/2025 19:30 LaLiga Girona Sevilla 12/09/2025 21:00 LaLiga Sevilla Elche 21/09/2025 19:00 LaLiga Alavés Sevilla









-Próximos partidos del Getafe.

