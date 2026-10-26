Sevilla 2 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Sevilla ha ganado este lunes por 2-0 al Osasuna en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un partido donde los locales mostraron mayor efectividad en ataque. Isaac Romero abrió el marcador en el minuto 24 tras una asistencia de Youssouf Fofana, quien también fue clave en el segundo gol, asistiendo a Felix Correia en el minuto 82 para sentenciar el encuentro. A pesar de que Osasuna tuvo más posesión de balón, los hispalenses fueron más efectivos en sus oportunidades, con 19 remates totales frente a los 11 del equipo navarro. El Sevilla, que contó con un participativo Fofana en el mediocampo, se sitúa en la sexta posición con 20 puntos, asegurando provisionalmente un puesto en la Conference League, mientras que Osasuna se queda con 11 puntos en la duodécima posición.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: SEVILLA 2 - OSASUNA 0 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Chidera Ejuke (Ruben Vargas, min.71), Lucien Agoume, Youssouf Fofana, Felix Correia (Jose Angel Carmona, min.86); Lucas Stassin (Robbie Ure, min.63), Isaac Romero (Manu Bueno, min.71).OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier (Inigo Arguibide, min.79), Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Jon Moncayola, Moi Gomez (Enrique Barja, min.79), Lucas Torro (Asier Osambela, min.79); Ruben Garcia (Raul Moro, min.63), Ante Budimir, Jonathan Dubasin (Raul Garcia, min.63).

-GOLES

1-0, min.24: Isaac Romero (Youssouf Fofana) .2-0, min.82: Felix Correia (Youssouf Fofana) .

-ÁRBITRO

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Alejandro Estevez, en el VAR: Ruben Avalos y Victor Garcia. Amonestó a Isaac Romero (min.55), por parte de SEVILLA. Amonestó a Alejandro Catena (min.29), Valentin Rosier (min.68), por parte de OSASUNA.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio R. Sanchez Pizjuan (38,523 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Sevilla Osasuna Goles 2 0 Remates Fuera 7 4 Remates 19 11 Pases Totales 393 499 Corners 7 4 Faltas 10 9 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 4 5 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 105 98 Ataques Peligrosos 54 37 Centros 16 14 Saques de Banda 20 14 Saques de Portería 6 7 Tratamientos 1 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 10 10 Paradas 2 6 Contra Golpes 3 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 10 2 Champions Atlético 25 10 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 20 10 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 17 10 12 Permanencia Osasuna 11 10 18 Descenso Espanyol 8 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

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