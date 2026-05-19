Shuai Zhang 2 - 1 Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Internationaux de Strasbourg (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de mayo de 2026.





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La tenista china Shuai Zhang ha avanzado a los octavos de final del torneo Internationaux de Strasbourg, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Cristina Bucsa por 2-1 (2-6, 7-6, 7-5) en un partido que duró 2 horas y 25 minutos. En el primer set, Cristina Bucsa dominó con un marcador de 6-2, logrando romper el servicio de Zhang en cuatro ocasiones. En el segundo set, Zhang ajustó su juego y, tras un intenso intercambio de breaks, se llevó el set en el tie-break por 7-6. En el tercer y decisivo set, Zhang logró mantener su servicio en momentos clave y rompió el servicio de Bucsa en cuatro ocasiones, cerrando el set 7-5. En términos de estadísticas de saque, Zhang tuvo un 1st Serve Percentage del 70% y ganó el 54% de los puntos con su primer servicio. Bucsa, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage del 58% y ganó el 37% de los puntos con su primer servicio. Zhang también logró salvar 10 de los 16 break points que enfrentó durante el partido.



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