Sonay Kartal 2 - 0 Andrea Lazaro Garcia: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de octubre de 2026.





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La tenista británica Sonay Kartal ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Beijing, tras ganar a la española Andrea Lazaro Garcia por 6-2, 6-3 en 1 hora y 13 minutos. En el primer set, Sonay Kartal logró dos 'breaks' cruciales en los juegos 5 y 7, lo que le permitió cerrar el set con un 6-2. Durante este set, Kartal mantuvo un 62% de efectividad en su primer servicio y no cometió dobles faltas. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron 'breaks' en los primeros juegos, pero Kartal consiguió un 'break' adicional en el juego 9 para sellar el set 6-3. En este set, Kartal tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio y cometió una doble falta.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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