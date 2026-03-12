Sonay Kartal 0 - 1 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de marzo de 2026.





Elena Rybakina ha avanzado a los cuartos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a Sonay Kartal, quien ha abandonado el partido, con un resultado de 6-4, 4-3 en Indian Wells (USA). El partido ha terminado antes de tiempo debido al abandono de Sonay Kartal.



