Sorana Cirstea 1 - 2 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de agosto de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los cuartos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rumana Sorana Cirstea por 6-2, 4-6, 7-6(5) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 5 minutos. En el primer set, Jessica Pegula logró romper el servicio de Sorana Cirstea en cuatro ocasiones, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Sorana Cirstea respondió rompiendo el servicio de Pegula dos veces, ganando el set 6-4. El tercer set fue muy disputado, con ambas jugadoras rompiendo el servicio de la otra en varias ocasiones. Finalmente, Pegula se impuso en el tie-break 7-5, asegurando su victoria en el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Pegula tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 40% de esos puntos, y cometió 2 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



