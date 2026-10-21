Stan Wawrinka 2 - 1 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Lyon Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de octubre de 2026.





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El tenista suizo Stan Wawrinka ha avanzado a los octavos de final del torneo Lyon Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Martin Landaluce por 6-3, 6-7, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 47 minutos. En el primer set, Wawrinka logró un break temprano en el segundo juego y mantuvo su servicio a lo largo del set, finalizando con un marcador de 6-3. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Landaluce se impuso por 7-6. El tercer set fue muy disputado, con múltiples breaks de servicio por parte de ambos jugadores. Finalmente, Wawrinka ganó el set en el tie-break con un marcador de 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Wawrinka tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio y ganó el 73% de los puntos con su servicio a lo largo del partido. Además, logró 16 aces y cometió 1 doble falta. Por su parte, Landaluce tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 69% de los puntos con su saque, con 7 aces y 5 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



