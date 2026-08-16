Stefanos Tsitsipas 0 - 2 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-5 en 1 hora y 29 minutos. En el primer set, Auger-Aliassime logró dos 'breaks', mientras que Tsitsipas no pudo romper el servicio de su rival. Auger-Aliassime mantuvo su servicio en todos sus juegos, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron 'breaks' en los primeros juegos. Auger-Aliassime logró romper el servicio de Tsitsipas en el undécimo juego y mantuvo su servicio en el siguiente para cerrar el set 7-5. Estadísticas destacadas de Felix Auger-Aliassime en el partido incluyen un 62% de efectividad en el primer servicio, ganando el 69% de los puntos con su primer servicio y logrando 6 aces. Además, salvó 2 de los 4 puntos de 'break' que enfrentó.



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