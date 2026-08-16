Taylor Fritz 2 - 0 Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al también estadounidense Alex Michelsen con un resultado de 6-3, 6-4 en 1 hora y 22 minutos. En el primer set, Taylor Fritz logró romper el servicio de Alex Michelsen en el segundo y cuarto juego, mientras que Michelsen solo pudo romper el servicio de Fritz en el primer juego. Fritz mantuvo su servicio en el resto de juegos, cerrando el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Fritz comenzó rompiendo el servicio de Michelsen en el primer juego. Ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el final del set, con Fritz cerrando el partido al mantener su servicio en el décimo juego para un marcador final de 6-4. Taylor Fritz mostró solidez en su saque, con un 1st Serve Percentage del 54% y ganando el 63% de sus puntos de servicio. Además, logró 7 aces y cometió 6 dobles faltas a lo largo del partido.



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