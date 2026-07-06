Taylor Fritz 3 - 0 Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de julio de 2026.





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# Resumen del Partido: Taylor Fritz vs Alexander Bublik Taylor Fritz ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al kazajo Alexander Bublik por 7-6(7), 6-4, 6-4 en 1 hora y 39 minutos, disputado en la Court 1 del All England Club de Londres. ## Desarrollo del Partido **Primer Set:** El set fue muy equilibrado hasta los 6-6, donde se jugó un tie break que Fritz resolvió a su favor 7-1, aprovechando su mayor efectividad en los puntos de saque. Bublik no logró generar oportunidades de break en este set, aunque ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el desempate. **Segundo Set:** Fritz tomó el control del encuentro en esta manga. Aunque el set se mantuvo igualado hasta 4-4, Fritz consiguió el break decisivo en el noveno juego del servicio de Bublik, logrando así un 5-4 que le permitió cerrar el set 6-4 con su propio servicio. **Tercer Set:** El estadounidense continuó su buen juego y consiguió un nuevo break en el tercer juego del servicio de Bublik, estableciendo un 2-1 que resultó decisivo. Fritz mantuvo su ventaja y cerró el set 6-4, sellando así su paso a la siguiente ronda. ## Estadísticas Destacadas Fritz dominó el encuentro con un 76% de efectividad en sus puntos de saque y logró 23 aces durante el partido. Bublik, por su parte, registró un 66% en sus puntos de saque con 13 aces. El estadounidense ganó un total de 100 puntos frente a los 78 de su rival, consolidando una victoria clara en el juego de fondo.



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