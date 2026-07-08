Taylor Fritz 0 - 3 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de julio de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a las semifinales del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 6-4, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 59 minutos. En el primer set, Zverev logró un break crucial en el tercer juego, lo que le permitió tomar la delantera y mantener su servicio para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Zverev nuevamente consiguió un break en el noveno juego, asegurando el set con un marcador de 6-4. En el tercer set, Zverev rompió el servicio de Fritz en el tercer y quinto juego, llevándose el set 6-2. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 1st Serve Percentage de 77% para Zverev, quien también ganó el 76% de sus puntos de servicio. Además, Zverev no concedió ningún set, mostrando un sólido desempeño en su saque con 14 aces y solo 2 dobles faltas.



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