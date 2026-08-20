Taylor Fritz 2 - 0 Christopher O'Connell: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los cuartos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano Christopher O'Connell por la vía rápida con un resultado de 6-4, 6-3 en 1 hora y 16 minutos. En el primer set, Taylor Fritz logró un break crucial en el décimo juego, rompiendo el servicio de Christopher O'Connell para llevarse el set 6-4. En el segundo set, Fritz mantuvo su servicio consistentemente y consiguió un break en el octavo juego, lo que le permitió cerrar el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Fritz tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio, ganó el 72% de los puntos con su primer saque y realizó 10 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



